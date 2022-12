Contagio de Zika en últimos meses de embarazo disminuye probabilidad de microcefalia

La doctora Martha Lucia Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, se refirió al artículo publicado por The New England Journal of Medicine y en el que se señala a esta entidad colombiana como una de las colaboradoras en el desarrollo de una investigación sobre los efectos del Zika en el último tercio del embarazo.

“Una de las conclusiones es que las madres que contraen virus del Zika en los últimos tres meses del embarazo, terminando el embarazo, presentan baja probabilidad de tener anomalías congénitas en el feto”, dijo Ospina.

“La evidencia en el mundo y la asociación causal que ya está demostrada parece indicar que entre más temprano es el contagio en el embarazo más cercano es el vínculo”, agregó la especialista.

Ospina señala que históricamente Colombia tiene una cifra de 140 casos de microcefalia al año y que en abril, dos meses después del pico epidemiológico que registró el Zika en el país, ya se habían registrado 50 de estos nacimientos, y añadió que en mayo, junio y lo que se espera del año, seguramente se presentará un incremento en estos casos.

“En Colombia tenemos 140 casos de microcefalia como comportamiento histórico, es un signo que se deriva de innumerables patologías, lo que dice es que en abril teníamos reportados 50 casas de microcefalia en el país, se les estudia una causa infecciosa, una causa genética y una causa ambiental o específicamente el Zika”, dijo Ospina.

“Como hemos anunciado tenemos que estar esperando los casos de microcefalia que tendremos, hemos anunciado, Colombia hizo el pico epidémico en la semana cinco, en febrero, cuando empecemos a ver los nacimientos más adelante empezaremos a tener el incremento en junio”, añadió la directora del INS.

“Las estimaciones que hemos divulgado con los ajustes que hemos realizado, ya con lo que hemos observado, estimamos 300 casos de microcefalia de los 12 mil posibles casos de mujeres contagiadas con Zika”, concluyó.