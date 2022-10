Contraer COVID-19 pudo haber sido un descuido mío: secretaria de Salud de Atlántico

La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, habló en Mañanas BLU sobre su experiencia al contagiarse con COVID-19, diagnóstico que se dio a conocer esta semana junto con el de otros miembros de su equipo de trabajo.

La funcionaria indicó que, pese a haber tenido todos los elementos de protección durante el ejercicio de su labor, se contagió con coronavirus.

"Yo tengo que ser sincera, nosotros utilizamos todos los elementos de protección completos, pero un ejercicio en la calle a nosotros, como humanos, nos da sed o hambre y cuando trabajas por fuera depronto me quité el tapabocas o no me lave las manos en algún momento", explicó Solano en Mañanas BLU.

"Pudo haber

sido un descuido de mi parte, no culpo a nadie", relató la funcionaria de salud.

La funcionaria dijo que se enteró de que tenía coronavirus, luego de que a ella y a su equipo de trabajo le practicaran la prueba a raíz de que un grupo de personas que hacen visitas salieran positivos.

"Nosotros hacemos periodicamente la prueba a nuestro equipo y a quienes hacen las visitas. En uno de esos grupos, funcionarios resultaron positivos y en ese proceso decidimos que era necesario hacerle la prueba a todos los funcionarios. En ese momento salí positiva y no tenía ningún síntoma.

Escuche aquí la entrevista completa:

