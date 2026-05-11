¿Cuáles gafas usar al hacer deporte? Este detalle reduciría la aparición de enfermedades visuales

Muchos colombianos han tomado hábitos saludables y aprovechan sus fines de semana para hacer deporte, ya sea salir a correr, montar bicicleta o cualquier otra actividad al aire libre. Las personas brindan prioridad a la ropa, los tenis o incluso la hidratación para practicar deporte. Sin embargo, pocos prestan atención a sus ojos, a pesar de que allí juega un papel importante el rendimiento.

La exposición al sol, el viento, el polvo y los reflejos muchas veces genera una importante fatiga visual, irritación e incluso puede afectar la capacidad de reacción. Debido a ello, elegir bien las gafas resulta ser un detalle importante. De acuerdo con lo revelado por Roger Tamayo, especialista en optometría y salud visual de Opticalia, una buena elección permite enfocar mejor, además de ser una barrera que protege el ojo durante una jornada deportiva.



¿Cuáles gafas debe utilizar para hacer deporte?

En este caso no existe una sola respuesta. Todo depende del deporte que se practique, además de la intensidad de la luz y de las condiciones que hay en el entorno. Un ejemplo de ello son actividades como running, ciclismo o motociclismo. Los expertos recomiendan utilizar gafas con protección contra impactos, filtros que bloqueen la radiación de luz ultravioleta UVA y UVB, así como materiales que soporten el movimiento constante.

De hecho, Tamayo advierte que, cuando una persona corre bajo el sol, el ojo hace un esfuerzo mucho mayor debido al brillo y los reflejos. En estos casos, unas gafas adecuadas reducen la fatiga visual y facilitan una visión mucho más nítida. Por otra parte, protegen los ojos del viento y de partículas externas que puedan incomodar o afectar el desempeño en el deporte.

Cuáles gafas usar al momento de hacer deporte Magnific

Tipos de lentes para deporte según la luz y el entorno

Las condiciones de iluminación hacen la diferencia a la hora de practicar deporte. Los lentes polarizados se recomiendan para deportes acuáticos o superficies que reflejan mucha luz, debido a que disminuyen el deslumbramiento.

Por su parte, los fotocromáticos se adaptan a la intensidad de la luz y pasan de claros a oscuros de acuerdo con la exposición solar, muy prácticos en running o ciclismo. Los espejados, por su parte, ofrecen una alta protección frente a los rayos UVA y son comunes en actividades como escalada o esquí.

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En cuanto a los colores, los grises funcionan bien para uso diurno con alta luz natural. Los cafés mejoran el contraste y suelen recomendarse en tenis o alpinismo. Los amarillos ayudan en condiciones de poca luz, aunque no son aconsejables para días muy soleados.



Radiación, viento y fatiga: usar gafas es clave en el deporte

La recomendación va más allá de la comodidad. La exposición prolongada sin una buena protección puede generar irritación, resequedad y, con el tiempo, afectar la córnea o favorecer patologías como cataratas.

De hecho, según el experto, en ciudades como Bogotá, donde la radiación ultravioleta es agresiva, el cuidado visual es importante. Por ello recomienda que, antes de comprar gafas por moda o por precio, lo mejor es revisar qué deporte se practica y qué se ajusta para cada persona.