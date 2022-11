Cuídense para que no vivan el dolor que vivo: madre de médico fallecido por COVID-19

El pasado domingo 14 de abril falleció en Bogotá el médico Francisco Anaya, un profesional que dedicó los últimos años de su vida a salvar a sus pacientes.

El coronavirus se lo llevó justo cuando vivía uno de sus mayores retos profesionales y cuando veía crecer a sus hijas de 5 y 12 años de edad.

El doctoro Anaya tenía 43 años, trabajaba la clínica Méderi, era intensivista y profesor de la Universidad del Rosario.

Virginia, su madre, habló con BLU Radio y explicó cómo el COVID-19 le arrebató a su hijo.

“Él siempre se cuidaba con su tapabocas, desinfectante, su ropa limpia, él se movía con la ilusión de trabajar, amaba a sus pacientes y entregó su vida por sacarlos adelante”, dijo.

“Una vez me llamó y me dijo que un compañero suyo estaba enfermo, que él también lo estaba, pero que estuviera tranquila que de esta iba salir adelante”, indicó.

No obstante, la enfermedad lo atacó fuertemente mientras guardaba la cuarentena en su apartamento.

“Lo llamé el sábado a las 9:00 de la noche, estaba divinamente, solo me manifestó que tenía pocos dolores. Al otro día no me volvió a contestar el celular”, precisó Virginia.

En medio de su dolor, la señora invitó a los colombianos a cuidarse y a tomar en serio la enfermedad que ya ha cobrado miles de vidas en todo el mundo.

“La gente sale a la calle desbordada sin cuidarse y sin cuidar a los demás. Si no tomamos conciencia las víctimas serán más”, puntualizó.

“Nadie me va a devolver a mi hijo, por eso les pido que se cuiden para que no sufran este dolor inmenso que ahora vivo yo”, concluyó.

