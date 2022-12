Dan de alta a uno de los quemados en tragedia de Tasajera

Eder José Franco, de 24 años, es uno de los jóvenes que sobrevivió a la tragedia de Tasajera y logró recuperarse de las quemaduras que sufrió en el 45% de su cuerpo, tras permanecer más de un mes hospitalizado en la clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, en Valledupar.

Después de estar conectado a un ventilador por las complicaciones pulmonares que desencadenaron las quemaduras, Eder José respondió satisfactoriamente al tratamiento y al trasplante de injertos de piel.

En las últimas horas recibió el alta médica y, aunque lamenta la pérdida de sus seres más queridos en el fatal accidente, hoy agradece poder estar con vida después de verse envuelto en llamas aquella mañana del 6 de julio, cuando un camión cisterna se incineró en plena vía Ciénaga-Barranquilla.

“He pasado por muchas cosas y hoy en día me siento lleno de vida porque gracias a Dios voy a regresar a mi casa. Es una experiencia inolvidable con todos mis amigos fallecidos, todo esto me ha causado un dolor fuerte, pero sigo pidiéndole a Dios que me de fuerza para superar todo lo que he pasado, me he sentido con mucha dificultad para seguir adelante, pero sigo pidiendo fuerza a Dios”, expresó Eder Franco.

Al menos 45 personas de Tasajera y Puebloviejo han perdido la vida luego del incendio de este camión cisterna que viajaba cargado con combustible. Solo 19 sobrevivieron y 11 de ellas permanecen hospitalizados en clínicas de Valledupar, Santa Marta y Atlántico.