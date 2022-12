Diferencias en las cuentas de la salud: Adres y EPS no concuerdan

El pasado 4 de febrero, la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud publicó un comunicado en el que aseguró que durante el 2018 se pagaron 3.13 billones de pesos en los servicios no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Pero en un documento conocido por Blu Radio, las EPS argumentan que pasaron facturas por 5.5 billones en el mismo año.

Este ha sido el escenario de más debate en el sistema de salud en los últimos años y el punto central del problema de las deudas cíclicas que se repiten del Estado a las EPS, de las EPS a los hospitales y clínicas, y de estos últimos a los proveedores de insumos, tecnologías y medicamentos.

Los servicios que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (antiguo POS) como algunas terapias, tecnologías y medicamentos tienen que ser garantizados por las EPS de acuerdo con la legislación y sentencias de la Corte Constitucional. El mecanismo consiste en que una vez efectuados los servicios o entregados los insumos, las EPS le entregan una factura a la Adres para que esta la revise, compruebe la validez del servicio y proceda a girar los recursos de regreso a las aseguradoras. Esto se conoce como recobros, pero en ese proceso hay demoras, información que tiene que aclararse y falta de recursos.

Las EPS argumentan que el Estado no les ha pagado en los tiempos apropiados los servicios no PBS, y el estado opina que no todo puede ser garantizado como dice la Corte porque no hay recursos suficientes. Además, la situación de atención a los ciudadanos venezolanos ha generado un escenario difícil en el que también tiene que destinarse dinero para la emergencia humanitaria.

Las cuentas

Aunque la Adres celebró el pago de 3.13 billones, las EPS tienen otras cifras. En el documento se resume las facturas radicadas a la Adres en todo el 2018 más algunos servicios que ya se habían cobrado años atrás, pero no se pagaron en los tiempos prudentes y por eso tuvo que insistirse a la administradora en el pago de los recursos.

Las EPS tienen cuentas por servicios efectuados y radicados a la Adres por 5,5 billones en el 2018. Esto corresponde a 4,3 billones en servicios no PBS solicitados a la Adres y 1,2 billones en servicios represados de años anteriores.

Esto quiere decir en plata blanca que aún hay una deuda de 2,2 billones de pesos del Estado a las EPS para pagar servicios que fueron prestados a los pacientes y que no estaban incluidos en el Plan de Beneficios en el 2018.

En realidad, en comparación con las deudas de las que se habla de forma general en el sistema que ascienden a más de 10 billones de pesos, esta parece una cifra menor. Pero año a año la cuenta significa problemas en la prestación de servicios, conflictos con los hospitales y los trabajadores y quejas de los pacientes.

El Ministerio de Salud ha dicho hasta ahora que avanza en el llamado Acuerdo de Punto Final para tratar de sanear las cuentas del sistema. Pero no se conocen mayores detalles de cómo se van a pagar las deudas ni de cuál es el tiempo que se plantea el Gobierno para lograr resultados concretos. Lo cierto es que desde el 2006 al 2018 los gastos en servicios no PBS aumentaron un 1.565 % porque todos los años hay nuevos descubrimientos y tecnologías que ayudan a los padecimientos de los pacientes, pero la realidad evidencia que los recursos del Estado no crecen de la misma forma.

