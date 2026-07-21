Dolor muscular: las claves para prevenirlo y aliviar las molestias cotidianas

El dolor muscular es una de las molestias físicas más comunes y puede presentarse tanto en personas que realizan actividad física con frecuencia como en quienes llevan una rutina mayormente sedentaria. Permanecer varias horas frente a un computador, realizar labores domésticas exigentes, conducir durante largos trayectos o aumentar repentinamente la intensidad del ejercicio son situaciones que pueden desencadenar esta incomodidad y afectar la movilidad durante horas o incluso varios días.

Aunque en muchos casos se trata de una molestia temporal, conocer su origen y adoptar medidas adecuadas para favorecer la recuperación puede marcar la diferencia en el regreso a las actividades cotidianas.

(Imagen familia)

¿Qué es la mialgia?

La mialgia, nombre con el que se conoce al dolor muscular, aparece cuando las terminaciones nerviosas especializadas del músculo responden a distintos estímulos, entre ellos pequeñas lesiones en las fibras musculares, procesos inflamatorios, disminución del flujo sanguíneo o alteraciones químicas que afectan el funcionamiento normal del tejido.

Entre los factores que con mayor frecuencia están relacionados con esta molestia se encuentran las microrroturas de las fibras musculares, la sobrecarga física al exigir al cuerpo un esfuerzo superior a su capacidad, la ausencia de un calentamiento adecuado antes del ejercicio y la falta de periodos suficientes de recuperación. También pueden influir traumatismos como distensiones o esguinces, mantener posturas inadecuadas durante largos periodos, así como el estrés, la ansiedad y algunas enfermedades crónicas, entre ellas la fibromialgia, el lupus o alteraciones de la tiroides.

Las manifestaciones varían según la causa que origine el problema. Algunas personas experimentan sensibilidad al tacto, mientras que otras presentan tensión, rigidez o dificultad para ejecutar determinados movimientos.

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En quienes practican deporte, las molestias musculares suelen aparecer después de entrenamientos intensos o cuando se incrementa la carga de trabajo físico. Generalmente afectan los grupos musculares que fueron sometidos a un esfuerzo mayor al habitual y forman parte del proceso de adaptación del organismo.

Sin embargo, cuando el dolor limita considerablemente la movilidad o dificulta continuar con la rutina deportiva, resulta recomendable adoptar estrategias que favorezcan una recuperación progresiva.

Especialistas coinciden en que la prevención comienza antes de iniciar cualquier actividad física. Un calentamiento adecuado prepara los músculos para el esfuerzo, mientras que la hidratación ayuda a mantener un funcionamiento óptimo del organismo. De igual manera, respetar los tiempos de descanso, incorporar ejercicios de movilidad y estiramiento, y aumentar gradualmente la intensidad del entrenamiento contribuyen a disminuir el riesgo de desarrollar molestias musculares.

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Molestias relacionadas con hábitos cotidianos

Trabajar durante varias horas sentado frente a una computadora, permanecer mucho tiempo de pie, realizar tareas domésticas de alta exigencia física, cargar objetos pesados de manera ocasional o dormir en posiciones poco favorables son algunas de las situaciones que con frecuencia provocan molestias en cuello, hombros, espalda, piernas y región lumbar.

Frente a estos episodios, mantener el movimiento suele ofrecer mejores resultados que permanecer completamente inmóvil durante largos periodos. Los movimientos suaves, los ejercicios de movilidad progresiva, una hidratación adecuada y un descanso reparador hacen parte de las recomendaciones más utilizadas para favorecer la recuperación.

Soluciones efectivas

También puede recurrirse a la aplicación de frío o calor, dependiendo del tipo de molestia y del momento en que se presente, así como a tratamientos tópicos cuando el dolor se concentra en áreas específicas del cuerpo.

Los productos de aplicación tópica representan una alternativa práctica para complementar otras medidas de cuidado. Su principal ventaja consiste en que pueden aplicarse directamente sobre la zona afectada, como espalda, hombros, brazos o piernas, facilitando el manejo de molestias musculares y articulares localizadas. Además, son fáciles de incorporar a la rutina diaria y permiten actuar de manera puntual sobre las áreas que generan mayor incomodidad.

Aunque la mayoría de los episodios de dolor muscular desaparecen con el paso de los días, existen situaciones en las que es recomendable buscar valoración por parte de un profesional de la salud. Esto incluye casos en los que el dolor aumenta progresivamente, aparece una inflamación importante o existe debilidad muscular significativa.