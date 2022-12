El 30% de la venta de pañales para adultos en el país es de reventa: MinSalud

Alejandro Gaviria, ministro de Salud, habló en Mañanas BLU sobre la compra centralizada de dos medicamentos para combatir la hepatitis C y de su visita a la Corte Constitucional para analizar varios temas del sector salud, entre ellos, el mercado de pañales.



El ministro afirmó que este martes estará en el tribunal para tocar varios temas relevantes y decidir sobre aquellos “que están en la línea de lo que debe o no debe cubrir el sistema de salud”.



Gaviria explicó que uno de los principales temas que se tratarán es el mercado de pañales para adultos en Colombia el cual ha sido polémico en los últimos años pues, según cifras, el 30 por ciento de los pañales es de reventa.



Agregó que el hecho es resultado de tutelas exageradas falladas por jueces en casos en los que “conceden entre 500 y 600 pañales a una persona que al final termina revendiendo”.



De otro lado, el ministro se refirió a la compra centralizada de medicamentos para combatir la hepatitis C afirmando que las medicinas en cuestión han estado en el centro de los debates a nivel mundial porque en el 95 por ciento de los casos ayudan a la curación y beneficiarán a millones de personas en el mundo con la disminución de los precios.



Explicó que se hizo uso de un mecanismo adicional que es hacer una compra centralizada que se logró con un 80 por ciento por debajo del precio normal “lo cual hará más baratos los tratamientos”.



Agregó que la estrategia se complementa con la regulación de precios de aproximadamente mil medicamentos con “ahorros estimados cercanos a los 300 mil millones de pesos”.

