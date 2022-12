El corazón, el órgano que hace latir al doctor Jorge Reynolds

Jorge Reynolds Pombo, lleva 59 años desarrollando toda clase de ingeniería a través del corazón y es el inventor del marcapasos artificial.



“Yo terminé mi ingeniería electrónica en la Universidad de Cambridge, fuimos de los primeros ingenieros eléctricos de Europa. Por una serie de casualidades me vinculé con la Universidad Nacional en el departamento de fisiología en medicina. Allí me di cuenta que el corazón es un sistema eléctrico y por lo tanto tiene muchos cables, precisamente por esto se dan las arritmias”, dijo Reynolds.



En la clínica Shaio, Reynolds se dio cuenta del gran problema que implicaba la arritmia en las personas.



“Entré en la creación de la Fundación Shaio y es allí donde vi la cantidad elevada de personas que morían por las arritmias”, dijo.



Cabe resaltar que según el doctor, las arritmias se producen cuando el sistema eléctrico del corazón se interrumpe y la corriente no pasa, es por esto que se contrae el músculo cardiaco.



Así mismo, el ingeniero eléctrico se refirió sobre cómo él, junto al doctor Alberto Bejarano, solucionaron el problema de las arritmias con el marcapasos artificial.



“Empecé a pensar cómo se podía solucionar desde la parte eléctrica el problema de las arritmias y de esa manera empezó el marcapasos artificiales”, añadió.



Por otro lado, es importante saber que hay 2 tipos de arritmia, una cuando el corazón late demasiado rápido y otra cuando los latidos son muy lentos.



“Como el corazón es un sistema eléctrico, eléctricamente y de manera externa se puede regular”, resaltó el doctor Reynolds.



“El corazón es una órgano que se acelera en condiciones de angustia, de alegría (…) por esto es absolutamente importante en la parte sentimental, sin embargo tenemos que pensar que el cerebro es quien nos diferencia de los animales, es quien nos hace humanos”, asegura el especialista.



La cantidad de sistemas nerviosos que tiene el corazón lo hacen en cierta forma inteligente, tiene autonomía, según el experto.



“El corazón tiene autonomía, casualmente se demuestra en los pacientes que por problemas se han descerebrado y el corazón de estas personas sigue funcionando, esto es muestra contundente de que el corazón puede funcionar inclusive fuera del cuerpo humano. Aun así el cerebro es el órgano que nos hace pensar, guardar recuerdos, es el que nos hace vivir la vida”, dijo.



De igual forma el doctor se refirió a la creencia que se tiene sobre si el corazón es inteligente o no.



“El corazón en cierta forma es inteligente, tiene una serie de funciones que en caso de fallas suple la falta de cerebro”, finalizó.



Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:



