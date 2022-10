El drama de una madre de 6 hijos que quedó desempleada por el coronavirus

Ante la emergencia sanitaria por coronavirus, las playas en Santa Marta se cerraron, se suspendieron los paseos por los parques naturales y, con ello, se anuló la fuente de sustento de operadores turísticos como Elimeleth Correa, una madre de familia que venía trabajando en una agencia en El Rodadero para darles de comer y mantener bajo un techo digno a sus seis hijos, cinco de ellos menores de edad.

Esta madre cabeza de hogar quedó desempleada y su angustia brota a la par de las lesiones cutáneas que hacen sufrir a uno de sus hijos con ‘piel de cocodrilo’, como le dicen a la ictiosis, una enfermedad huérfana y de origen genético que le fue diagnosticada al menor, y que, infortunadamente, no tiene cura.

Elimeleth pide ayuda porque, además de no tener cómo alimentar a sus hijos ¿ ni cómo comprar los medicamentos que necesita uno de ellos que está enfermo, el dueño de la casa donde vive quiere sacarla de allí con sus pequeños por no pagar los 30.000 pesos diarios de arriendo, aun cuando el Gobierno prohibió el desalojo de arrendatarios durante la emergencia por coronavirus.

"Es horrible, el señor me dijo que tenía que desocuparle la casa, que sentía pena, pero que me daba unos días para que me fuera de ahí porque ya le debo 13 días", narra la mujer de 40 años.

Así las cosas, Elimeleth pide ayuda a las autoridades para que la protejan y eviten que la saquen a la calle, y la tengan en cuenta, además, en las ayudas humanitarias que vienen siendo entregadas en la capital samaria a los más vulnerables.

