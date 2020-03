El testimonio de una doctora con coronavirus en Madrid, España

Por: Redacción Digital BLU Radio

La doctora Catalina, una pediatra en Madrid, España, contó en Mesa BLU cómo ha sido su experiencia luego de haber dado positivo por coronavirus. Explicó su tratamiento y cómo ha intentado mitigar el avance de esta enfermedad.

“Lo fundamental es quedarse en casa, aislarse de la gente que conviva con uno, intentar mantener una higiene muy cuidadosa de las manos y no acudir a los servicios sanitarios a no ser que de verdad lo necesite, porque lo mas importante es no trasmitir la infección y dejar trabajar a los profesionales, que se encarguen de las personas que están mal, como los adultos mayores”, explicó.

Según datos del ministerio de Sanidad, España es el segundo país europeo más golpeado después de Italia, y ya alcanzó los 309 fallecidos y 9.191 casos, casi 1.500 más en solo 24 horas.

Escuche el relato completo en el siguiente audio.

