Familiares de personas en estado vegetativo pueden solicitar la eutanasia

La Corte Constitucional abrió la puerta para que los familiares de personas en estado vegetativo puedan solicitar la eutanasia para ellos teniendo en cuenta que se encuentran en estado de inconsciencia y que reciben cuidados paliativos.



La decisión de da tras revisar una tutela que interpusieron los padres de una joven de 23 años que sufría de epilepsias desde que era niña y que tras ser intervenida quirúrgicamente por esta condición quedo en estado vegetativo y en condición de discapacidad.



La familia manifestaba que su hija llevaba ocho años en estas condiciones y sin posibilidades de mejorar su estado de salud y le solicitó a la EPS que se le practicara la eutanasia.



La Corte le dio la razón a esta familia al considerar que el estado vegetativo era permanente y que tenía una enfermedad "degenerativa, irreversible y crónica a quien, pese a no considerársele como una paciente en el estado final de su vida, tampoco era posible evaluar semiológicamente la percepción del dolor dado el daño neurológico".



En consecuencia, la Corte le ordenó a la EPS practicar el procedimiento con el consentimiento sustituto de sus padres y brindarles el acompañamiento psicológico necesario.



La Corte le ordena al Gobierno modificar la resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud sobre la eutanasia pues esta dice, entre otras condiciones, que el paciente debe expresar su voluntad de no querer continuar con el tratamiento y que desea morir dignamente.



La Corte dice que no pueden excluirse los casos de pacientes que cómo está joven no pueden manifestar este deseo y que requieren de llegar consentimiento sustitutivo de sus padres.



La Corte además le ordena al Congreso regular, en un plazo de dos años, el derecho fundamental a morir dignamente y al Gobierno que modifique para que personas en condiciones vegetativas pueda acceder a este a través de sus familiares y solicitar la desconexión de las máquinas que los mantienen con vida como una forma de aplicar la eutanasia.