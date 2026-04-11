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Blu Radio  / Salud  / Liposucción no siempre es la mejor opción: expertos explican qué cirugía elegir en abdomen

Liposucción no siempre es la mejor opción: expertos explican qué cirugía elegir en abdomen

Expertos advierten que elegir una cirugía abdominal depende del estado de la piel y músculos, no de tendencias, para evitar resultados insatisfactorios.

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