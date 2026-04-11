Liposucción no siempre es la mejor opción: expertos explican qué cirugía elegir en abdomen

Cada vez hay más personas interesadas en realizarse cirugías estéticas, especialmente aquellas enfocadas en mejorar la apariencia del abdomen. En Colombia, esta tendencia sigue creciendo y ha convertido al país en un referente internacional dentro de la medicina estética.

Según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, la liposucción es el procedimiento más realizado, con más de 41.000 intervenciones al año, lo que representa el 12,8 % del total del mercado. Este panorama refleja no solo la alta demanda, sino también la necesidad de tomar decisiones informadas antes de ingresar a un quirófano.



No todos los cuerpos necesitan una liposucción

Aunque la liposucción es ampliamente conocida, no siempre es la opción más adecuada. Así lo explica Beatriz Hincapié, líder de Mentoring Medic, quien advierte que muchas personas eligen este procedimiento guiadas por su popularidad y no por una valoración médica real.

“La decisión no debe basarse en el nombre de la cirugía, sino en las características específicas del abdomen”, señala. Factores como la elasticidad de la piel, el estado de los músculos abdominales y el nivel de flacidez son determinantes para lograr resultados satisfactorios.

BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP Michael Gruber/APA-PictureDesk

Cuándo sí funciona la liposucción

La liposucción está diseñada para eliminar grasa localizada y suele ser efectiva en pacientes con buena calidad de piel. En estos casos, el tejido cutáneo tiene la capacidad de retraerse y adaptarse al nuevo contorno corporal tras la intervención.



Sin embargo, cuando el problema no es solo la grasa, sino también la flacidez o la debilidad muscular, este procedimiento puede quedarse corto. Incluso, podría hacer más evidente la falta de firmeza en el abdomen.



La mejor cirugía para mejorar el abdomen

Para pacientes que han atravesado cambios físicos importantes, como embarazos o pérdidas de peso significativas, la lipoabdominoplastia se presenta como una alternativa más integral. Este procedimiento combina la eliminación de grasa con la reparación de la pared muscular y la resección del exceso de piel.

De acuerdo con la experta, esta técnica permite no solo mejorar la apariencia, sino también reconstruir la estructura abdominal. “No se trata únicamente de reducir volumen, sino de lograr un abdomen firme y proporcionado”, explica.

Más allá del resultado físico, los especialistas advierten sobre las consecuencias emocionales de una mala decisión. No alcanzar la imagen esperada puede generar frustración e insatisfacción, especialmente cuando la elección se hizo basada en tendencias o experiencias de terceros.

Publicidad

Por eso, una valoración médica completa es clave antes de cualquier procedimiento. Este análisis permite establecer expectativas realistas y definir la técnica más adecuada según las condiciones de cada paciente.