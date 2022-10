Los estragos que causa la ola de calor en Cartagena y municipios de Bolívar

La ola de calor que se viene presentando por estos días en el Caribe colombiano también está generando afectaciones y cambios en el estilo de vida en Cartagena y principales municipios del departamento de Bolívar. Las altas temperaturas son constantes en esta zona del país.



De acuerdo con la capitán de corbeta Nathalia Otálora Murillo, directora encargada del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe CIOH, durante esa época disminuyen los vientos considerablemente.



"La disminución de los vientos provoca un aumento en la humedad relativa, la cual ha llegado hasta un 80 % provocando una sensación térmica de 45 grados, pese a que la temperatura ambiente es la normal, la cual oscila entre 30 a 32 grados centígrados" explicó.



Afectaciones en municipios



En Magangué, Bolívar y en Puerto Pesquero, a orillas del río Magdalena, habitualmente son constantes las afectaciones por el calor. Sin embargo, señaló Rodolfo Zambrano, residente de este municipio, que el calor está generando consecuencias primordialmente en la salud.



"Habitualmente hay casos de presión alta, mucha gente hipertensa y los niños en los colegios los están mandando a sus casas más temprano de lo normal", explicó Zambrano.



Una de las situaciones más graves se presenta en el municipio de Turbaco, Bolívar, a 20 minutos de Cartagena. Esta población desde hace más de treinta años no cuenta con servicio de agua potable y de acuerdo con Paula Moscote, líder social de esta población, la ola de calor viene generando más problemas.



"Turbaco sufre con el calor porque no hay agua constante. La gente se gasta diariamente cerca de 10 mil pesos para comprar pimpinas de agua. Por estos días, es muy común los brotes en los niños y las afectaciones en la salud de los adultos mayores. Además, hay muchas viviendas con techos de zinc, lo que genera más incomodidad. A todo eso hay que sumarle que Electricaribe nos pasa quitando la luz", expresó Moscote.



En poblaciones como el Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno, los residentes señalaron que el calor es evidente, pero en los últimos tres días han tenido más tranquilidad por las lluvias que se han presentado, situación que aprovechan para la recolección artesanal del líquido.



Cartagena



En Cartagena, fuentes cercanas a la Secretaría de Educación Distrital reportan que en algunos colegios públicos han optado por cambiar los horarios de los niños. Eso, sumado a los problemas en la infraestructura y plantas físicas donde muchos abanicos no sirven.



La ola de calor también se ve reflejada en el consumo de agua y energía. De acuerdo con la empresa Aguas de Cartagena, el consumo promedio diario habitual es de 255.000 m3 y con las fuertes temperaturas se ha disparado a 263.000 m3 por día. Muchos cartageneros han optado por bañarse hasta dos y tres veces al día.





Por su parte, Electricaribe señaló en un comunicado que en abril la demanda de energía aumento en más de un 6 %, lo que estaría motivado por las altas temperaturas.