Los hombres se preocupan más por su imagen: disparan las consultas de skincare y caída de cabello

El cuidado personal masculino está atravesando uno de sus cambios más grandes en Colombia. Lo que hace algunos años parecía reservado para mujeres hoy también hace parte de la rutina de miles de hombres que buscan mejorar su aspecto, prevenir señales de envejecimiento y cuidar su cabello antes de que aparezcan problemas más complejos.

Las cifras reflejan esa transformación. Según datos citados por la industria, nueve de cada diez personas utilizan productos de skincare en el país y el segmento dermocosmético crece 10 % por encima del promedio del sector. Al mismo tiempo, el 85 % de las consultas por caída capilar siguen siendo realizadas por hombres, quienes cada vez acuden más jóvenes a especialistas.

La tendencia muestra que el interés masculino ya no gira únicamente alrededor de verse bien frente al espejo. Ahora también existe una preocupación por la salud de la piel, la prevención y el bienestar a largo plazo.

Skincare masculino crece en Colombia y cambia hábitos de consumo

De acuerdo con Daniel Martínez, marketing manager de Colorescience, el skincare dejó de verse como un lujo o una moda pasajera. “Es un hábito que ya forma parte de la rutina diaria de los colombianos”, aseguró.

Ese cambio también se refleja en la manera en que los hombres consumen productos para la piel. Hoy buscan fórmulas respaldadas científicamente, con ingredientes funcionales y rutinas más simples, una tendencia conocida como “skinimalismo”.

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Entre los productos que más ganan terreno están:



Protectores solares con color.

Hidratantes con tratamiento.

Productos multifuncionales.

Soluciones enfocadas en prevención.

Según Martínez, el consumidor actual quiere resultados eficientes sin llenar el baño de productos. Además, el auge de redes sociales y contenido sobre autocuidado ha impulsado que más hombres hablen abiertamente sobre acné, manchas, envejecimiento y protección solar.

Caída capilar preocupa cada vez más a hombres jóvenes

Mientras el skincare gana espacio, la salud capilar también se convirtió en prioridad. Según Andrés Martínez, CEO de Mediarte Medical Center), la alopecia androgenética sigue siendo la causa más frecuente de pérdida de cabello en hombres.

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El especialista explicó que la testosterona, al transformarse en DHT, afecta directamente los folículos pilosos y acelera la caída del cabello. Sin embargo, advirtió que muchos pacientes siguen llegando tarde a consulta.

“Esperar a estar más calvo o usar tratamientos recomendados por terceros termina complicando el manejo clínico”, señaló Martínez.

Otro de los problemas frecuentes es la desinformación. Persisten creencias como pensar que lavar el cabello todos los días provoca caída capilar, algo que el especialista desmintió.

Hombres buscan verse mejor y priorizan prevención estética

El cambio cultural también está modificando la relación de los hombres con su imagen. Cada vez es más común encontrar pacientes interesados en prevenir arrugas, cuidar su piel y mantener el cabello saludable antes de que aparezcan señales visibles de deterioro.

Desde Mediarte Medical Center aseguran que el crecimiento de estos tratamientos seguirá aumentando hacia 2030, impulsado por una mayor conciencia sobre salud estética y bienestar personal.

La tendencia confirma que el cuidado corporal masculino dejó de ser un tema secundario. Hoy, muchos hombres tienen sus propias rutinas de skincare, protección solar y tratamientos capilares, en una búsqueda cada vez más fuerte por verse y sentirse mejor.

