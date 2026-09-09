Minsalud solicitó $13,9 billones adicionales para el presupuesto del sector en 2027

La ministra de Salud, Ana María Vesga, advirtió ante las comisiones económicas del Congreso que, aunque el presupuesto previsto para el sector en 2027 presenta un crecimiento, los recursos contemplados no alcanzan para cubrir las necesidades de salud.

“El presupuesto que tenemos hoy, a pesar de tener un crecimiento, nos muestra que los recursos son insuficientes para atender la demanda de salud de la población. Tenemos en total un crecimiento del 0,84%, con un crecimiento del 2,12% en funcionamiento y un decrecimiento del 31,18% en inversión”, aseguró Vesga.

La ministra también solicitó una adición de $13,9 billones al presupuesto del sector para 2027. Según explicó, $12 billones buscan cubrir el faltante en aseguramiento y atención en salud, mientras que $1,9 billones serían para inversión, principalmente para la reconstrucción y apoyo a hospitales públicos afectados por el sismo y la ampliación del programa de vacunación.

El día de hoy, la ministra de Salud y Protección Social, @AnaVesga_G, intervino en la Reunión de Coordinadores y Ponentes del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2027, citada por las Comisiones Económicas Conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado de la… pic.twitter.com/0A8Pzhjpk8 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) September 9, 2026

Durante su intervención, Vesga aseguró que recibió un sistema con siete EPS intervenidas que concentran más de 22 millones de afiliados y señaló que las deudas superan los $50 billones, de acuerdo con un reciente informe de la Contraloría. También indicó que en 2025 se registró un número histórico de tutelas y desacatos relacionados con salud.



Otro de los puntos fue el programa de Equipos Básicos de Salud. “No vamos a acabar con los equipos básicos de salud, no lo hemos dicho, tienen recursos ahí en el presupuesto, pero sí necesitamos evaluar su pertinencia y su necesidad”, afirmó.

Salud en Colombia. Foto: Universidad Nacional.

Según la ministra, en visitas a los territorios han recibido advertencias sobre lugares con presencia de equipos básicos, pero con necesidades de recursos en los hospitales.

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“Entonces, ¿qué queremos hacer? Evaluar la política con pertinencia, porque hay territorios donde sí se necesitan, pero hay otros donde no. Esa es la intervención puntual que queremos hacer allí”, concluyó Vesga.