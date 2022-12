No hay quién responda por los afiliados de Saludvida EPS

Juan Pablo Silva, expresidente de Saludvida, entidad que actualmente no se conoce si siga operando o no luego de la tutela Valledupar que congela su liquidación, aseguró en BLU Radio que la Superintendencia de Salud ha desinformado a la opinión pública y por ahora no hay certeza de quién le responda a los afiliados a la EPS.

“La Superintendencia ha desinformado al país diciendo que cumplió, lo único que ha hecho es un cumplimiento parcial en suspender el traslado, más no ha suspendido al 100% la resolución como la juez de Valledupar lo ordenó”, explicó.

La decisión de la jueza fue de congelar la liquidación para proteger la integridad del más de millón de usuarios que actualmente están afiliados a la EPS.

“El Estado es el responsable de los usuarios. Saludvida está en manos del agente interventor. Todo lo que suceda con Saludvida y todos los usuarios es responsabilidad del Estado y del interventor”, resaltó Silva.

Escuche aquí la entrevista completa con Juan Pablo Silva, expresidente de Saludvida, en Noticias de la Mañana:

