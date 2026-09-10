“Pedir ayuda es un acto de valentía”: recomendaciones de psiquiatras para prevenir el suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría señalan que el estigma sigue siendo la principal barrera para buscar ayuda en salud mental, pues siete de cada diez personas podrían no solicitarla por miedo al juicio, especialmente los hombres debido a la presión social de parecer frágiles.

Según cifras de Medicina Legal, en Colombia, 2.823 personas murieron por suicidio durante 2025. De ellas, 2.209 eran hombres y 614 mujeres.

Sin embargo, los especialistas advierten que, aunque los hombres concentran la mayoría de las muertes, las mujeres presentan con mayor frecuencia conductas suicidas.

El panorama también genera preocupación por las edades en las que se registran las muertes, entre 2024 y 2025, los suicidios aumentaron 15 % entre adolescentes de 12 a 17 años y cerca de 39 % entre adultos mayores de 75 años.



“En pleno 2026, el estigma sigue siendo la principal barrera de acceso que tenemos en nuestro entorno. El estigma relacionado, precisamente, por el temor que tienen las personas a ser juzgados, a ser señalados, a que quizás los tilden de locos o de enfermos por pedir ayuda, por consultar a un psiquiatra, a un psicólogo, por alguna problemática relacionada que impacte su salud mental”, señaló el doctor Diego Vargas, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

Además, los departamentos de Amazonas, Guainía, Risaralda, Caldas y Quindío registran las tasas de mortalidad por suicidio más altas del país, por encima del promedio nacional.

El diálogol es clave para prevenir el suicidio Foto: imagen generada con Image Fx

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Desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría advierten que el estigma sigue siendo una de las principales barreras para buscar ayuda, sin embargo, desde la asociación aseguran que la escucha activa y el diálogo son indispensables para prevenir el suicidio.

“Es importante tener una escucha activa, respetuosa, de apoyo, sin juzgar, en donde, pues, una conversación se convierte en un entorno, pues, sanador para una persona que pide ayuda. Y, por lo tanto, pedir ayuda se convierte en un acto de valentía y no de debilidad”, agregó Vargas.

Asimismo, los especialistas piden prestar atención a cambios repentinos en el comportamiento, como aislamiento, alteraciones del sueño o el apetito, abandono del cuidado personal, irritabilidad o aumento del consumo de alcohol y otras sustancias.

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“Todavía sigue siendo difícil hablar acerca de estos temas en los diferentes escenarios, en familias, en colegios, en universidades, en el trabajo, en los grupos de amigos. Y una de las problemáticas, por ejemplo, más grandes es el aspecto cultural y la presión social que muchas veces perciben los hombres por considerarse frágiles, débiles, si en algún momento llegan a solicitar ayuda a causa de esta problemática”, dijo el presidente de la ACP.

La asociación hace un llamado especialmente a familias, amigos, colegios y entornos laborales para fortalecer las redes de apoyo y hablar abiertamente sobre salud mental. Preguntar cómo está una persona y escucharla sin juzgar puede abrir la puerta para que busque ayuda profesional.



¿Qué medidas tiene el Gobierno para la prevención del suicidio?

Con la expedición de la Resolución 0347 de 2026, el Ministerio de Salud estableció la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida y creó el Código Dorado de emergencias clínicas y comunitarias.

La iniciativa busca garantizar atención inmediata, continua e integral, eliminando barreras que puedan retrasar el acceso a los servicios de salud. Además, incorporará acciones de seguimiento y análisis para fortalecer las rutas de atención para las personas.

Desde la entidad señalan que una señal de riesgo no puede quedarse sin respuesta. Ahora, el reto del país es que las rutas funcionen, que la atención llegue a tiempo y que después de una crisis exista continuidad del cuidado.