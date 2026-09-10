Exministros respaldan a la ministra Ana María Vesga y piden investigar uso indebido de su nombre

Un grupo de 20 exministros y exviceministros de Salud y Protección Social respaldó públicamente a la ministra Ana María Vesga, luego de que denunciara el uso indebido de su nombre en un audio conocido durante la revisión administrativa, presupuestal y contractual que adelanta el Ministerio. En un comunicado, los exfuncionarios expresaron su “solidaridad” con Vesga y respaldaron “su decisión de poner inmediatamente estos hechos en conocimiento de las autoridades”.

La controversia se conoció la noche del lunes 7 de septiembre, cuando, a través de las redes sociales de Presidencia, la ministra reveló que, en medio de la revisión de los compromisos heredados de la administración anterior, su equipo encontró una grabación en la que, según dijo, “se menciona mi nombre de manera abusiva”. Esta revisión llevó a que, tres días después de asumir el cargo, Vesga expidiera una circular interna para suspender nuevos procesos de contratación, la suscripción de contratos de prestación de servicios y las prórrogas.

De acuerdo con Vesga, en la conversación uno de los participantes afirma que se debía reconocer un porcentaje para ella y otro para su equipo, “un 8 % en total”. La ministra negó haber solicitado, autorizado o permitido cobros a su nombre y anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, a la que entregó el audio para que las autoridades determinen su autenticidad y valor probatorio.

Por eso, los exministros señalaron en su comunicado que “se utiliza abusivamente su nombre para atribuirle la exigencia de un porcentaje sobre recursos públicos” y aseguraron dar testimonio de “su integridad ética y moral” y de “su compromiso con el sector salud”. El grupo también advirtió sobre una degradación del debate público, en la que la descalificación y el “asesinato moral” buscan sustituir la discusión basada en hechos, y pidió que “la honra y la reputación de las personas no puedan convertirse en instrumentos de confrontación política”.



Los firmantes solicitaron a la Fiscalía y a los demás organismos competentes actuar con independencia y celeridad para establecer quiénes participaron en la conversación, cuál es su origen y contexto, y si existió un intento de negociar recursos públicos. Asimismo, respaldaron la continuidad de la revisión administrativa anunciada por el Ministerio y de las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación frente a exfuncionarios y exinterventores del sector.

Entre los firmantes están los exministros Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño Soto, Fernando Ruiz Gómez, Mauricio Santamaría y Diego Palacio Betancourt. También aparecen exviceministros como Iván Darío González Ortiz y Carmen Eugenia Dávila Guerrero, entre otros.