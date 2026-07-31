Ana María Vesga suma el respaldo de exministros de Salud para enfrentar la crisis del sistema

Un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud manifestó públicamente su respaldo a la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud y Protección Social, al considerar que su llegada representa una oportunidad para reconstruir la confianza en el sistema de salud colombiano y enfrentar los retos que atraviesa el sector.

En un pronunciamiento conjunto, los exfuncionarios señalaron que reciben el nombramiento “con optimismo y esperanza”, destacando que Vesga cuenta con un amplio conocimiento del sistema de salud, adquirido tras años de trabajo con los distintos actores del sector, lo que, aseguran, le permitirá comprender la complejidad del momento y liderar las transformaciones que requiere el país.

El grupo resaltó además las cualidades personales y profesionales de la nueva ministra, entre ellas su capacidad de liderazgo, equilibrio, seriedad y disposición permanente al diálogo y la concertación, características que consideran fundamentales en un contexto marcado por la crisis financiera del sistema, las diferencias entre el Gobierno y los distintos sectores de la salud, y las crecientes dificultades para garantizar la atención a los pacientes.

Los exministros afirmaron que Colombia necesita una conducción capaz de recuperar la confianza, reconstruir puentes entre los diferentes actores y poner el bienestar de los pacientes por encima de cualquier diferencia política o institucional. En ese sentido, calificaron la designación de Vesga como un “acierto” y expresaron su confianza en que impulsará un ejercicio amplio de diálogo e integración.



Asimismo, señalaron que el país requiere una reconstrucción colectiva del sistema de salud basada en el conocimiento técnico, el respeto institucional y la búsqueda de soluciones compartidas que permitan avanzar en la estabilización, recuperación y evolución del modelo de atención.

Finalmente, el grupo de exministros y exviceministros felicitó a Ana María Vesga por su nombramiento y le deseó éxito en la gestión que iniciará, convencido de que su liderazgo contribuirá a fortalecer el derecho a la salud y a devolver la confianza en uno de los sectores más golpeados del país.