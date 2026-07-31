Aliadas respalda el gabinete de De La Espriella y destaca a Ana María Vesga en MinSalud

A pocos días de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, el gremio Aliadas expresó su respaldo a la conformación del nuevo gabinete ministerial y aseguró que el país necesita una gestión que permita recuperar la confianza, fortalecer la inversión y generar condiciones para el crecimiento económico y social.

En un comunicado, la organización afirmó que Colombia atraviesa un momento que exige responsabilidad colectiva y decisiones oportunas para enfrentar los desafíos que heredará la nueva administración. En ese sentido, destacó que los funcionarios designados cuentan con experiencia y trayectoria, cualidades que, según el gremio, deberán traducirse en una gestión pública transparente, eficiente y enfocada en resultados para los ciudadanos.

Aliadas hizo un reconocimiento especial al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud y Protección Social, al considerar que su experiencia en el sector y su capacidad para construir consensos facilitarán la adopción de soluciones en una de las carteras más complejas del Gobierno. El gremio señaló que el sistema de salud enfrenta retos urgentes relacionados con el acceso, la continuidad de la atención y la sostenibilidad financiera, por lo que insistió en la necesidad de una articulación entre todos los actores, con el paciente como eje central de las decisiones.

La organización también manifestó que acompañará al nuevo Gobierno de manera institucional, independiente y constructiva. Explicó que respaldará las decisiones que considere acertadas, advertirá sobre los riesgos cuando sea necesario y pondrá a disposición del Ejecutivo la experiencia técnica de los sectores que representa para contribuir a la formulación de soluciones.



Finalmente, Aliadas sostuvo que cooperar con el Gobierno no implica renunciar al debate ni a la crítica responsable, sino orientar esas diferencias hacia un objetivo común: recuperar la confianza de los colombianos, generar bienestar y promover el progreso del país.