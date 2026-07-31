Congreso aclara que no asumirá alojamiento de senadores para posesión de Abelardo De La Espriella

El secretario general del Senado, Diego González, le envió una carta a los senadores en la que confirma que el Congreso asumirá el costo de los tiquetes para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que se realizará el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali.

"Siguiendo instrucciones del señor presidente de la Corporación H.S. Honorio Henríquez Pinedo. ‘E permito informarles que el Senado de la República suministrará los tiquetes aéreos a la ciudad de Santiago de Cali para la sesión a realizarse el día 7 de agosto de 2026 como está contemplado en la normatividad vigente. Es necesario aclarar que la entidad no cubrirá los gastos de alojamiento, ni alimentación para esta fecha”, señala González en el mensaje enviado a los congresistas.

Es importante recordar que la bancada del Pacto Histórico, que tiene 25 senadores, confirmó que no va a asistir a la posesión del presidente De la Espriella.

Por su parte, el Centro Democrático confirmó que todos sus congresistas asumirán el costo del viaje a Cali.



“Esta decisión es coherente con los principios que defiende el Centro Democrático: austeridad, respeto por el dinero de los colombianos y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”, señaló el partido en un comunicado.

El Centro Democrático tiene 17 senadores electos para el periodo 2026-2030.