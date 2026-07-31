ANDI respalda a Ana María Vesga y ofrece apoyo para enfrentar la crisis de la salud

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su respaldo al nombramiento de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud y Protección Social del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, al considerar que su llegada representa una oportunidad para construir acuerdos que permitan superar la crisis que atraviesa el sistema de salud.

A través de un comunicado, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que Vesga asume el cargo en uno de los momentos más complejos para el sector, pero destacó que cuenta con las capacidades técnicas y personales para convocar a los diferentes actores alrededor de una solución nacional. No obstante, advirtió que la magnitud de la crisis exige diálogo, coordinación y concertación, pues no existen soluciones inmediatas.

El gremio reiteró que está dispuesto a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Salud y puso a disposición de la nueva ministra una serie de propuestas construidas con distintos actores del sector. Entre las prioridades planteadas por la ANDI se encuentran superar la crisis operativa y financiera que afecta la atención de millones de colombianos, recuperar la confianza en el sistema y avanzar en una reestructuración que garantice su sostenibilidad a largo plazo.

“No existen soluciones inmediatas para una crisis de esta magnitud; será necesaria una amplia capacidad de diálogo, coordinación y concertación para avanzar en su recuperación. Desde la ANDI reconocemos la importancia de la responsabilidad que hoy asume y reiteramos nuestra disposición para contribuir a la construcción de soluciones que fortalezcan el sistema de salud de los colombianos", afirmó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.



Finalmente, la organización manifestó que estos aportes buscan servir como insumo para la construcción del componente de salud del Plan Nacional de Desarrollo y reiteró su disposición para acompañar la gestión de Ana María Vesga en la búsqueda de un sistema de salud más sólido, confiable y al servicio de los colombianos.