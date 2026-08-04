¿Por qué los oídos envejecen más rápido? Expertos alertan por hábito muy común entre jóvenes

Cada vez son más los jóvenes que pasan varias horas al día con audífonos mientras escuchan música, juegan videojuegos o ven series. Aunque esta práctica hace parte de la rutina diaria de millones de personas, especialistas advierten que la exposición prolongada a sonidos de alta intensidad podría estar acelerando el envejecimiento del oído y aumentando el riesgo de pérdida auditiva.

La preocupación cobra relevancia a propósito del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto. De acuerdo con información citada en el documento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 1.000 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo de desarrollar pérdida auditiva debido a prácticas de escucha inseguras.

¿Por qué los jóvenes están perdiendo audición más rápido?

Uno de los principales factores señalados por los expertos es el uso frecuente de audífonos tipo "in ear", aquellos que se introducen completamente en el canal auditivo.



Según la información, al utilizar estos dispositivos con un volumen superior al 60 % durante largos periodos, el oído queda expuesto a niveles de sonido que pueden afectar las células del oído interno, las cuales no tienen capacidad de regenerarse. Esto significa que el daño acumulado en la juventud puede reflejarse años después con una disminución progresiva de la capacidad para escuchar.

BLU Radio. Audífonos, referencia / Foto: AFP. Gon�alo Barriga/Cultura Creative

¿Cuáles son las primeras señales de una posible pérdida auditiva?

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Los especialistas explican que los síntomas suelen aparecer de forma gradual y, en muchos casos, se confunden con cansancio o distracción.

Entre las señales descritas se encuentran las dificultades para entender conversaciones en lugares con mucho ruido, la necesidad de pedir constantemente que repitan lo que se dice, subir cada vez más el volumen del televisor o del celular y experimentar fatiga mental después de pasar varias horas intentando comprender los sonidos. Estas manifestaciones pueden afectar la comunicación diaria y la interacción con otras personas.

¿Cómo proteger la audición y reducir el riesgo?

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Para disminuir la exposición al ruido, GAES, una marca de Amplifon, recomienda adoptar hábitos de escucha segura mediante la llamada regla del 60/60.

Las recomendaciones son:



Escuchar música o cualquier contenido con un volumen máximo del 60 %.

Limitar el uso continuo de los audífonos a 60 minutos antes de hacer una pausa.

Realizar chequeos auditivos periódicos.

Consultar a un especialista ante las primeras señales de dificultad para escuchar.

Los expertos insisten en que cuidar la salud auditiva desde edades tempranas puede marcar la diferencia en la calidad de vida futura. Adoptar hábitos responsables y actuar ante cualquier cambio en la audición ayuda a preservar uno de los sentidos más importantes para la comunicación y las actividades cotidianas.