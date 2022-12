¿Qué actitudes se dan en personas que están pensando en suicidarse?

Cada 10 de septiembre, desde 2013, la Organización Mundial de la Salud ha promovido el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. En Mañanas BLU, cuando Colombia Está Al Aire, estuvieron una serie de expertos explicando los síntomas que se pueden prevenir en las personas que están alrededor para que este tipo de tragedias no sucedan con tanta regularidad.

No deje de leer: Cuando preguntar y estar cerca evita tragedias

Publicidad

Lorena Beltrán, activista en temas de género y salud mental, creadora de la campaña No Es De Locos, explicó que no es normal que el tema de suicidio esté siendo estigmatizado, al punto que no se tenga claro si quien está pensando en este fin avise o no.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

“Es necesario reducir el estigma frente a las razones que muchas veces conllevan a ese suicidio. Es falso lo que dicen que el que se quiere suicidar no avisa. Siempre tenemos oportunidades para intervenir”, aseguró.

Por su parte, Marcela Alzate, médico psiquiatra y vocera de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, habló sobre cómo prevenir el suicidio y qué tipo de actitudes se pueden presentar en las personas que piensan en este tema.

Publicidad

“Pueden presentar aislamiento, cambios de estado del ánimo, hacer cosas dramáticas como entregar sus pertenencias, entre otras situaciones”, destacó.

Así mismo, Iván Darío González Ortiz, viceministro de Salud Pública, explicó la importancia de hacer claridad sobre la problemática que se vive en Colombia alrededor del suicidio y de cuán esencial resulta la prevención.

Publicidad

“En temas de prevención es fundamental el trabajo de entornos saludables, en las familias, en los colegios, en las comunidades, que protejan a los niños, niñas y adolescentes de temas a los que están expuestos” aseguró.

Escuche aquí todo el análisis de este tema en Mañanas BLU, cuando Colombia Está Al Aire:

Publicidad