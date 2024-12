Reforma a la salud: por polémicas fue suspendida discusión del articulado

En medio de una tensa sesión en torno a la reforma a la salud con varias polémicas, el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, suspendió la discusión y citó para mañana miércoles, 18 de diciembre. A su vez, durante la sesión se presentó gran malestar debido a la presencia de varios miembros del Gobierno nacional en el recinto. En particular que la ministra de Transporte, María Constanza García, hiciera presencia en la plenaria. Frente a esto, la funcionaria explicó que estaba en el lugar para garantizar que no se rompiera el quorum. Sin embargo, esta frase generó dudas y aún más malestar. Posteriormente, a través de sus redes sociales, aclaró que su asistencia respondía todo lo contrario, es decir, a una reunión relacionada con temas propios de su cartera.

Por otro lado, la polémica no se limitó únicamente a la presencia de los ministros. También fue protagonista la representante Catherine Juvinao, quien fue sorprendida mientras fumaba un vapeador en plena sesión de la Cámara de Representantes, acción que hay que recordar, está prohibida por ley. Aunque intentó disimular el hecho, las cámaras del recinto captaron la escena, lo que desató críticas y un fuerte rechazo en redes sociales por violar una normativa que prohíbe el consumo de estos dispositivos en espacios públicos oficiales.

Por otro lado, aunque la ponencia positiva fue aprobada, la controversia no terminó ahí porque cuando la ponente María Eugenia Lopera estaba exponiendo el texto, varias representantes de la Alianza Verde pidieron verificar el quorum, lo que finalmente generó bastante molestia en sectores cercanos al gobierno, quienes aseguraron que no se estaba respetando a la representante.

“Mi solidaridad con la colega María Eugenia Lopera. Entristece que quienes dicen enarbolar las banderas del feminismo, se unan a al patriarcado, al machismo y a la violencia política contra las mujeres dentro de la Cámara. Durante mi defensa de la reforma laboral, en su segundo debate como coordinadora ponente, recibí los mismos ataques” dijo la representante María Fernanda Carrascal.

El debate se subió más de tono cuando incluso Carrascal aseguró que muchas de las congresistas que se hacían llamar feministas no eran solidarias con otras mujeres dentro del recinto, añadió que muchas eran “oprimidas” dentro de sus partidos.

“La representante Carrascal me llama oprimida mientras yo defiendo la representación de las mujeres en la Cámara de Representantes. ¿Esas son las banderas que usted dice defender?Sus ataques personales siempre desvían la atención de las verdaderas realidades del país A mí, Mafe Carrascal, me respeta. Respete también a las mujeres de mi región y de todo el país a las que represento con orgullo. O, ¿se le olvida el maltrato hacia las mujeres que ha sido evidente dentro del Pacto Histórico, como lo demuestran los casos de Hollman Morris, Armando Benedetti y Daniel Mendoza? Usted no puede hablar de feminismo mientras ignora la violencia dentro de su propia colectividad. Feminismo es coherencia, no discurso vacío” dijo la representante Luz Pastrana.

Publicidad

Por esta y otras discusiones subías de tonos se tomó la decisión de suspender la sesión y continuar este miércoles.