Somos de los países más atrasados en toma de pruebas: Federación Médica Colombiana

El más reciente reporte de coronavirus en Colombia, las autoridades de salud confirmaron 175 nuevos fallecimientos por el virus, con lo que se alcanzó la cifra récord de muertes diarias en el país. Además, se registraron 3.843 nuevos contagios, cifra que diariamente sigue aumentando.

En medio de la alerta por la alta ocupación de las UCI en el país, la doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, habló con BLU Radio sobre los casos de coronavirus que hay en Colombia actualmente, y resaltó que el país todavía no realiza suficientes pruebas diarias.

Publicidad

“La preocupación es muy grande porque ya tenemos 175 muertes en un día y el aumento de los contagios es exponencial. Eso también lo atribuimos a la equivocada decisión del día sin IVA", manifestó.

Según Corcho el primer día sin IVA en el país, el pasado 19 de julio, ya comenzó a dejar resultados negativos en las cifras de contagios en Colombia, todo por cuenta de la aparente propagación del virus durante los desordenes que se presentaron en algunos establecimientos comerciales.

Entre tanto, la doctora aseguró que el país no está realizando suficiente número de pruebas diarias ni testeo masivo, con lo que se podría presentar con subregistro.

Publicidad

“No es cierto que nosotros estemos haciendo suficientes pruebas, se debe hacer pruebas en las personas que no presentan síntomas. Esto debería ser un testeo masivo. Colombia es de los países más atrasados en la toma de pruebas. Además, expertos dicen que en el país puede haber un subregistro", dijo.

La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana destacó el trabajo que se está realizando en Bogotá, ciudad que, aseguró, es la única que está cumpliendo con estos testeos masivos.

Publicidad

Escuche aquí: 27 de junio de 2020 – Noticias de la Mañana, programa completo

“Bogotá es la única ciudad que está haciendo esa tarea, no podemos hablar de cercos epidemiológicos si no se hacen suficientes toma de pruebas. En Colombia todavía hay gente que no cree en el virus, creen que es invento del Gobierno”, insistió.

Escuche aquí la entrevista completa: