‘Sueños de Héroes’, la campaña para respaldar la batalla de los niños con cáncer

El cáncer se podría originar en cualquier parte del cuerpo, comienza cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células normales lo que dificulta que el cuerpo funcione de la manera que debería.

Según la organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es una de las primeras causas de muerte a nivel global. En Colombia, es la segunda causa luego de muertes por causas externas en los niños entre los 0 y los 14 años.

Los 30 niños que permanecen hospitalizados en el Instituto Nacional de Cancerología están acompañadas por una campaña que se llama #SueñosDeHéroes en el que diferentes instituciones, entre ellas la Fuerza Aérea, están unidas para que con mensajes de apoyo los colombianos demuestran su respaldo a estos pequeños en su batalla contra el cáncer.

Las historias de cada uno de los niños están llenas de valor, amor y sobre todo mucha valentía. Una de ellas,

es la de Matías Calderón, un pequeño de 6 años fanático del fútbol e hincha ferviente del Millonarios.

Matías lleva un año combatiendo un linfoma cutáneo que le fue descubierto luego de un grano que le apareció en la pierna derecha. Erika Talero, su mamá, le contó a BLU Radio que, a pesar de las dificultades, él siempre tiene una sonrisa. "Para nosotros fue muy duro, pero ver a Matías y verlo tan fuerte, con esa energía nos llena a todos. Él siempre ha sido mi fortaleza. Me dice: mamá levántate, vamos a salir de esta. Por algo Dios le pone a uno cosas en el camino que uno debe aprender a afrontarlas".

Erika relató que su hijo ha soñado en varias ocasiones con Dios y cuando despierta dice que él lo curará: "él me dice: mamá mira que Dios me dice que yo voy a salir de esto rápido. Yo ya no voy a volver más aquí. Matías me demuestra que las cosas no las planea uno, pero sí hay que tener fe".

La subdirectora de visión médica del instituto Nacional de cancerología, Lina María Trujillo, explicó que "el grupo de cáncer más recurrente en los niños en Colombia es la leucemia, seguida por los cánceres del sistema nervioso central (cáncer en el cerebro) y los linfomas que ocurren en los ganglios".

Sobre los síntomas de alerta, la doctora resaltó que no hay señales específicas, pero hay que tener especial atención "cuando aparezcan sin causa algunos morados en la piel, así como fiebre de varios días sin tener infecciones, pérdida de peso o aumento en el tamaño del abdomen."

Los especialistas hacen un llamado a las familias de los niños con esta enfermedad para que de manera oportuna y en el tiempo en el que son solicitadas las quimioterapias, lleven a los niños al tratamiento para que de esta forma se reduzca el riesgo de muerte.