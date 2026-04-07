Abren centro “No es Hora de Callar” para investigar violencia de género y acoso en el periodismo

En cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la periodista y activista Jineth Bedoya presentó la sede física del Centro de Investigación y Memoria “No es Hora de Callar”. El espacio tiene como objetivo liderar investigaciones sobre violencia de género, violencia sexual y ataques contra la libertad de prensa en Colombia, en el marco de garantías de no repetición.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Bedoya destacó el alcance de este proyecto como parte de su proceso de reparación integral. “Esto fue lo que yo me soñé cuando redacté esta medida de reparación, y ha costado mucho. Hoy es un día feliz... esto me ha costado la vida, pero creo que ha valido la pena”, afirmó.

Jineth Bedoya Foto: captura video YouTube TEDx Talks

Protocolo contra el acoso sexual en medios

Uno de los principales resultados del centro es la entrega de un protocolo para la prevención de la violencia y el acoso sexual en salas de redacción. El documento fue construido durante un año con asesoría técnica de ONU Mujeres y está dirigido a medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios.

La directora del proyecto insistió en la necesidad de implementar medidas concretas dentro de los entornos laborales: “Es la herramienta que queremos entregar hoy... una herramienta que les dé líneas de acción al interior de los espacios laborales comunicativos”.



Fondo de apoyo y sistema de monitoreo

Como parte del proceso de reparación, el próximo 27 de abril se prevé el lanzamiento del Fondo de Ayuda a Mujeres Periodistas, que contará con un presupuesto de 500.000 dólares. La iniciativa busca reducir riesgos de autocensura y fortalecer el ejercicio periodístico en contextos de violencia.

En paralelo, se avanza en el desarrollo del primer sistema de medición sobre violaciones a la libertad de expresión en el país. Se trata de un software que permitirá documentar y sustentar técnicamente los casos de agresiones contra periodistas.

Enfoque territorial e investigación

El centro también tendrá un enfoque investigativo y territorial, orientado a fortalecer proyectos periodísticos en regiones apartadas. Bedoya propuso al Estado abrir convocatorias anuales para financiar iniciativas lideradas por mujeres periodistas.

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“He pedido también que haya un énfasis muy especial en esas mujeres... indígenas que tienen emisoras comunitarias o mujeres afro que tienen proyectos de comunicación regionales”, concluyó.