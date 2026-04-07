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Blu Radio  / Sociedad  / Abren centro “No es Hora de Callar” para investigar violencia de género y acoso en el periodismo

Abren centro “No es Hora de Callar” para investigar violencia de género y acoso en el periodismo

Uno de los principales resultados del centro es la entrega de un protocolo para la prevención de la violencia y el acoso sexual en salas de redacción

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