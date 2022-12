Aída Avella atribuye a razones políticas atentado en Arauca

en la vereda El Mordisco, zona rural de Tame, Arauca.

Publicidad

El vehículo recibió varios impactos de arma de fuego, lo que causó pánico entre las personas que acompañaban a la candidata que se encontraba realizando manifestaciones políticas en este país.

“No es un problema de escoltas, es un problema político que tienen que resolver, podemos seguir haciendo nuestra campaña porque hay fuerzas que desde el Estado se oponen a que hagamos política”, afirmó a Blu Avella.

Publicidad

Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, confirmó que la camioneta estatal blindada que transportaba a la candidata no recibió impactos de bala y en el recorrido uno de los siete vehículos acompañantes sí fue impactado con arma de fuego. “Podemos confirmar que no hay heridos ni escoltas ni protegidos”, agregó y no descartó ampliar las medidas de protección a la representante de la Unión Patriótico.

Publicidad

El atentado fue condenado por sectores de izquierda como Gustavo Petro, alcalde de Bogotá; Piedad Córdoba, exsenadora; y el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo.

En otras noticias:

Publicidad

-Hay tensión en Venezuela por cuenta de la orden de captura contra el general Ángel Vivas, uno de los uniformados tachado por el Gobierno como de la oposición y quien instruyó a través de su cuenta en Twitter instalar guayas en las calles que le causaron la muerte por degollamiento a un joven el pasado viernes.

Publicidad

Se conoció que Vivas está en la terraza de su residencia con un fusil amenazando abrir fuego a los miembros de la Guardia Nacional que intenten retenerlo.

-Confirman la masacre de una familia entera en Puerto Asís, Putumayo. La Policía confirmó la muerte de dos menores y su madre a causa de macetazos en la cabeza. El hombre cabeza de hogar es el primer sospechoso de los hechos.

Publicidad

-La Defensoría del Pueblo acaba de rechazar tajantemente el atentado del que fue víctima en las últimas horas la candidata presidencial por la Unión Patriótica Aída Avella.

Publicidad

-78 defensores de Derechos Humanos que fueron asesinados durante 2013, se acuerdo a la investigación que adelantó una Organización no Gubernamental colombiana.