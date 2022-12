Alí Humar, otra de las leyendas de la televisión colombiana

en 1959, y contó la historia de su vida.

Sus progenitores se enamoraron cuando su papá escuchó a dos paisas hablando de un pueblo llamado Mesetas de Colegio y decidió montar allá un almacén de telas. Cuando su mamá que era de la región se fue de “novelera” a ver cuál era “el turco” que había llegado al lugar, surgió el amor.

“Desde que antes de irnos de Colombia me gustaba el teatro, contra la voluntad de mi papá, quien me dijo que me fuera a hacer lo que quisiera pero que no regresara a que me lavaran la ropa”, reveló Humar y también expresó que había días que le daban las 10:00 de la noche sin haber almorzado”.

El director del programa Sábados felices narró que en esa época “se buscaba la manera de sobrevivir”. Sin embargo, en Europa “los latinoamericanos éramos muy bien visto y me empezaron a invitar a marchas y de organizaciones en nombre del Comité Latinoamericano para la Paz”.

Este hombre regresó a Colombia desde Pionyang porque “en un periódico de Corea salió que las guerrillas habías asaltado la Calera y que era inminente la toma de Bogotá”. En ese tiempo, “ yo soñaba por entrar a caballo a la casa de Bolívar y me vine, pero nada sucedió”.

Ya en el país, Humar se vinculó a movimientos estudiantiles y conoció a Guiomar Jaramillo, con quien lleva 38 años de casado, de quien dijo: “Cuando uno tiene una mujer así, no tiene necesidad de ser infiel. Ella es diferente todos los días”.