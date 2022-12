Álvaro Dávila exigía dinero en nombre de los Moreno: Manuel Nule

El empresario Manuel Nule rindió declaración dentro del juicio que se adelanta contra el abogado Álvaro Dávila por el carrusel de contratos en la capital del país.

Señaló que Dávila, Julio Gómez y Emilio Tapia tenían un amigo en el Distrito que le permitía a ellos exigir a algunos contratistas sumas de dinero para adjudicar contratos.

"Estas personas ostentaban una comunicación directa con los señores Iván y Samuel Moreno y con funcionarios del IDU como Liliana Pardo e Inocencio Meléndez", dijo.

Explicó, además, que en las reuniones esencialmente se trató el tema de exigencias de dinero que se hicieron al consorcio en el cual participaban sus empresas para poder ser los adjudicarlos de los contratos de malla vial.

"En esas reuniones nos hacían esas exigencias, al principio nos hacían exigencias del 6 por ciento y luego subieron al 8 por ciento para poder ser adjudicatario de los contratos de malla vial", señaló.

Preciso que Dávila "hacia la exigencia en nombre de los Moreno y de otras personas esa era su participación en esas reuniones".

"Esas exigencias se hacían para adjudicarnos nos contratos, nos podían de presente que si no admitíamos esas exigencias no íbamos a poder ser adjudicatarios porque iban a encontrar algún mecanismo para que no fuéramos favorecidos", puntualizó.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El senador Mauricio Lizcano asegura que la mala comunicación entre diferentes sectores del gobierno han generado confusiones en lo ocurrido con las aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Policía accidentadas en el último mes.

-Para la señora Nidia Saldarriaga es todo un misterio el hecho de que su hijo apareciera muerto en una piscina de la brigada 14 del Ejército, en Puerto Berrio, Antioquia, teniendo en cuenta que nadie de su familia trabaja en esa institución.

-La Aeronáutica Civil anunció una inversión adicional de más de 60 mil millones de pesos para el aeropuerto de Nuquí, en el Chocó.

-Se registró una potente explosión en el norte de China en donde no se descarta que haya víctimas.

-Este miércoles el Junior de Barranquilla inicia su participación en la Copa Suramericana enfrentando al Melgar de Arequipa del Perú.