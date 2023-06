Así quedó famosa cantante tras ser herida en la cara por fan que le lanzó el celular "por diversión"

La cantante estadounidense Bebe Rexha sufrió una herida en la cara el domingo después de que un fan le lanzara su teléfono celular durante un concierto en Nueva York al considerar, supuestamente, "que sería divertido", informaron este martes medios locales.

Videos del incidente recogidos por los medios muestran cómo Rexha, de 33 años, estaba sobre el escenario cuando un objeto lanzado desde público le golpea en la cara, haciendo que la artista caiga sobre sus rodillas con un visible gesto de dolor y tenga que ser escoltada fuera del evento.

Rexha fue trasladada a un hospital y recibió puntos en una ceja, que mostró después en una publicación en Instagram luciendo el párpado morado pero asegurando: "Estoy bien".

El fan, Nicolas Malvagna, de 27 años, fue detenido y compareció ayer lunes por la tarde en un tribunal tras ser acusado de acoso y agresión, de lo que se declaró no culpable. Fue puesto en libertad sin fianza, pero el juez le impuso una orden de alejamiento de la artista.

La gente tiene que parar de arrojar objetos a la tarima! No se dan cuenta de lo peligroso que es para el artista y su banda.

Lo peor de este caso es que el hombre lo hizo con intención de golpearla porque le pareció “gracioso” 😡#BebeRexha pic.twitter.com/FwaL4oGZuU — Música con M de Mujer (@MusicaMdemujer) June 20, 2023

Según el canal NBC, en el documento de imputación se cita a un testigo que estaba en el lugar de los hechos y escuchó a Malvagna decir que había sido él, y supuestamente justificarlo así: "Intentaba ver si podría golpearla con el teléfono al final del espectáculo porque sería divertido".

No obstante, el acusado también dijo a los agentes que lo detuvieron que intentaba realizar un reto para la red social TikTok en el que "lanzas tu teléfono al escenario" y la celebridad "se toma un selfi", pero no tuvo buena puntería, de acuerdo con el New York Post.

Así lo corroboró su abogado, Todd Spodek, que calificó el reto de TikTok de "desafortunado" y destacó que la "única intención" del acusado era que Bebe Rexha "se tomara fotos con su teléfono", no hacerle daño.

Otros artistas han sido diana de sus seguidores que les lanzaban objetos desde el público, como la española Rosalía, que se quejó el año pasado cuando le dieron en la cara con un ramo de rosas, o el británico Harry Styles, a quien le tiraron grageas de caramelo en un ojo.

