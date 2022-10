Autoridades de Bucaramanga inspeccionan protocolos de seguridad en obras de construcción

La Secretaria de salud de Bucaramanga inició una serie de visitas a las diferentes obras que hay en este momento en la capital de Santander para verificar si cumplen a cabalidad con las normas establecidas por el ministerio de salud en medio del COVID-19.

En ese sentido uno de los frentes de obra que fue verificado por las autoridades se presentó en la carretera antigua de Bucaramanga, en el sector de la Pedregoza, donde se viene haciendo la construcción de un edificio de apartamentos familiares, lugar donde se evidenciaron los protocolos de seguridad en orden, desde la puerta de entrada con lavamos hasta los utensilios de bioseguridad de las personas que están en la entrada a este proyecto que se dispone para retornar labores esta semana.

“Yo vine a trabajar pero me dicen que por el momento están avalando el protocolo de seguridad, y bueno, eso lo están haciendo por el coronavirus, así que debemos volver en los próximos días”, dijo Juan Pablo Carmona, uno de los trabajadores de la construcción que deberá esperar que la empresa obtenga su certificado de salubridad para retomar nuevamente su trabajo.

De igual forma BLU Radio pudo conocer que dos frentes de obra que también fueron visitados por la Secretaria de Salud no cuentan hasta el momento con las normas de bioseguridad y hasta que no tendrán el certificado de las autoridades y no pueden retomar sus actividades de construcción.

Por su parte, el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, explicó que si las personas siguen incumpliendo la norma de aislamiento inteligente y se presentan aglomeración no dudará en volver a entrar a las personas porque no hay nada más importante que salud, a pesar de que el sector de la construcción esté abierto en la región.