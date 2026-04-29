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Blu Radio  / Sociedad  / Bogotá será sede de evento gastronómico con sushi y preparación en tiempo real

Bogotá será sede de evento gastronómico con sushi y preparación en tiempo real

Bogotá recibirá una experiencia gastronómica exclusiva con sushi en vivo, donde chefs prepararán hand rolls frente a los comensales en un formato íntimo.

Sushi
Sushi.
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

La escena gastronómica de la capital colombiana sigue ampliando su oferta con propuestas innovadoras, y esta vez el turno es para un concepto que promete acercar a los comensales a la esencia misma del sushi.

De la mano del Grupo Salvaje, llega a Bogotá una experiencia culinaria que busca destacar la calidad del producto, la técnica y la interacción directa con el chef.

Sushi
Sushi de alta cocina japonesa.
Foto: Suministrada

Se trata de un adelanto del concepto Peix Kru, originado en Ciudad de Panamá, que aterriza en la ciudad en formato pop-up para ofrecer una experiencia exclusiva y de cupos limitados. Este encuentro se desarrollará durante dos noches consecutivas, el miércoles 29 y jueves 30 de abril, en la barra de sushi de Salvaje Bogotá, a partir de las 7:00 de la noche.

La propuesta será liderada por el chef ejecutivo del grupo, Fermín Azkue, quien estará acompañado por el especialista mexicano Abimael Flores. Ambos serán los encargados de preparar en vivo los hand rolls, permitiendo a los asistentes observar de cerca cada paso del proceso y el cuidado en la ejecución de cada pieza.

El formato elegido es el de un “hand roll bar”, una tendencia que privilegia la cercanía entre el comensal y el cocinero. Según explicó Michelle Cure, la intención es generar un primer acercamiento al concepto de manera íntima, donde los asistentes puedan interactuar directamente con el producto y entender la propuesta gastronómica desde su origen.

El evento contará con un aforo reducido de apenas 20 personas por jornada, lo que refuerza la exclusividad y garantiza una experiencia personalizada. Además de los rolls preparados al momento, la velada estará acompañada por coctelería de autor, diseñada para complementar los sabores del menú.

En cuanto a precios, los platos estarán disponibles desde los $35.000, lo que abre la puerta a un público interesado en experiencias gastronómicas de alto nivel sin necesidad de un gran desembolso.

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Peix Kru, el concepto protagonista, se caracteriza por su enfoque en ingredientes frescos y preparaciones directas, donde la materia prima es el eje central de cada creación.

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