Centro Democrático pedirá investigar a Santos y MinDefensa por posible omisión

Blu Radio conoció en primicia que el representante Samuel Hoyos del Centro Democrático solicitará una investigación en contra del presidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de Acusación, y del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por presunta omisión en el ataque del que fueron víctimas tropas del Ejército por guerrilleros de las Farc, en zona rural del municipio de Buenos Aires, Cauca. (Lea acá también: Me dijo que les tenían prohibido disparar: madre de soldado muerto en Cauca ).

Publicidad

"Queremos ser la voz de las personas que no tienen representación en este Gobierno que está haciendo un proceso de paz donde el único beneficiado son las Farc. Hay que ver si el Gobierno tiene responsabilidad por omisión en esta masacre. Ellos deliberadamente decidieron dar la orden de que no se hicieran bombardeos. Hay testimonios de soldados sobrevivientes que dicen que pidieron ayuda, asistencia aérea y no se les brindó, estaba a unos 10 o 15 minutos de vuelo", señaló.

Además aseguró que esto se está convirtiendo en una dictadura de la paz y calificó además como un acto de bajeza que estén pidiendo las casas fiscales a las familias de militares luego de que realizaran un plantón en homenaje a los uniformados asesinados.