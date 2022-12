Colombia ha tenido un gran proceso pero aún hay fallas: Víctor Hugo Aristizabal

asegurando que “los jugadores han tenido un gran proceso que ya completa casi cuatro años”.

Aristizabal afirmó que el onceno nacional cuenta con grandes jugadores actualmente pero “hay grandes fallas que no se pueden obviar como unos huecos grandes en defensa que nos han costado partidos”.

Sobre Falcao García, afirmó que él tuvo la misma lesión del ‘Tigre’ “en las dos rodillas y desde mi experiencia puedo decir que Falcao no debería ir porque no va a estar al cien por ciento y él mismo no se va a sentir confiado”.

Agregó que estando a diez días del Mundial, Falcao no ha entrenado normalmente y no ha jugado hace un tiempo por lo que es mejor que “vaya pero como apoyo moral al equipo pero no como nómina oficial”.

“Como jugador pienso una cosa pero obviamente como colombiano y aficionado me encantaría que Falcao estuviera en la Selección”, aseguró.