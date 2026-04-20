Cómo disminuir dolor en mascotas con enfermedades graves: tratamiento mejoraría su calidad de vida

Para muchas personas, las mascotas no son solo animales, son seres importantes de la familia, por lo que cuando una de ellas enfrenta enfermedades graves, es como si un hermano o hijo las padeciera, por lo que son retos que tanto veterinarios como las familias deben enfrentar. Ante ese panorama, aparecen alternativas que buscan mejorar la calidad de vida de los peludos sin recurrir a tratamientos invasivos o con efectos secundarios.

Tal y como ocurre con los humanos, también existen tratamientos con el uso de cannabis medicinal veterinario, el cual ya gana terreno en Colombia como un complemento terapéutico.



¿Cómo tratar el dolor en mascotas?

Cada vez son más los dueños de perros y gatos que buscan opciones que les permitan a sus mascotas sobrellevar patologías crónicas, especialmente si estas ya se encuentran avanzadas. El dolor es continuo, la inflamación o la pérdida de movilidad son síntomas muy comunes en estos casos y no siempre responden bien a los medicamentos tradicionales.

Ante ello, el uso de extractos de CBD, un componente del cannabis que no genera efectos psicoactivos, está surgiendo como una alternativa que puede ayudar a reducir molestias y mejorar el bienestar del animal. Juan Romero, CEO de Kunam Pets, explica que este tipo de tratamientos no reemplazan la medicina convencional, sino que la complementan. “El cannabis medicinal no busca reemplazar los tratamientos convencionales, sino integrarse en un enfoque multimodal”, señala.

Esterilización de mascotas. Foto: Alcaldía de Medellín.

Alternativas como CBD permiten aliviar dolores en animales

La tendencia de usar estas alternativas es creciente. Por ejemplo, se cree que el mercado de cannabis medicinal para animales incrementaría drásticamente en 2026, impulsando la necesidad de soluciones más humanas para el cuidado de las mascotas.

Romero además destaca que el CBD actúa sobre el sistema endocannabinoide de los animales, lo que permite manejar diferentes condiciones sin que la sedación sea excesiva. Esto puede ser clave en casos complejos donde la idea es tratar la enfermedad manteniendo la calidad de vida.

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Entre los beneficios más mencionados están:



Reducción del dolor crónico e inflamación

Manejo de ansiedad y estrés

Apoyo en casos de epilepsia

Tratamiento de afecciones dermatológicas

Esto debe tener en cuenta antes de usar cannabis medicinal

Si bien la alternativa parece prometedora, no se trata de una solución que se pueda aplicar sin control. El propio Romero destaca que el acompañamiento profesional es indispensable. “El inicio de cualquier tratamiento con CBD debe ser decidido y supervisado exclusivamente por un médico veterinario”, advierte.

Además, recalca la importancia de usar productos que estén certificados y evitar opciones artesanales que no garanticen calidad ni dosificación adecuada. En Colombia, la regulación exige estándares que buscan precisamente proteger la salud de las mascotas.