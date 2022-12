¿Cómo funciona la licencia de maternidad para mujeres en prestación de servicios?

La representante del Centro Democrático Tatiana Cabello, autora del proyecto que extiende la licencia de maternidad y paternidad, explicó en entrevista con Mañanas BLU de BLU Radio los detalles de la ley.



Por un lado, aclaró la idea de la ley es ampliar a cuatro meses y medio la licencia, buscando “acercarnos a los estándares internacionales que recomiendan que debe amamantar a su hijo mínimo 6 meses hasta los 2 años”.



Por otro, la representante Cabello dijo que la ley no es retroactiva, sino que comenzará a regir desde la publicación de la misma, que sería esta semana.



Con respecto al pago de la licencia, la congresista advirtió que esta ley solo favorece a las madres que tengan un contrato laboral.



“A las personas que están en la informalidad o por prestación de servicios, esta ley no los cobija”, añadió.



Sobre el tema de los padres, explicó que cuando presentó el proyecto se proponía ampliar la Ley María de 8 días para los padres y extenderla a 15 días, pero en el Senado de la República se negó.

Sin embargo, confesó que su interés es volver a presentar la Ley María para ampliar la licencia de los padres este año.



Según el Ministerio de Trabajo, la licencia de maternidad para madres de niños prematuros tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las 14 semanas que se establecen en la presente ley.



En ese sentido, si el parto es a los 7 meses de gestación, los dos meses restantes de los 9 del parto natural, no serán descontados de la licencia de maternidad que por ley tiene derecho la madre.



Así las cosas, si un bebé nace a los siete meses de gestación, la madre tendrá seis meses y medio de licencia de maternidad (dos que le faltarían para su parto natural y cuatro y medio más por ley).