¿Cómo se ha implementado la Ley de víctimas en Colombia?

debido a sus programas con las mismas en la implementación de la Ley de Víctimas.

La entrega de este documento tuvo lugar en Bogotá el pasado 13 de octubre cuando la Unidad para las Víctimas reconoció el trabajo de administraciones locales de todo el país, que durante 4 años se empeñaron en hacer un buen trabajo por las víctimas del conflicto armado.

Claudia Santamaría, subdirectora de Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas señaló que esta experiencia le enseñó a la gente que “un mito que siempre tiene la implementación de la ley es que las entidades territoriales no quieren o no pueden, y las víctimas se enfrentan a esas realidades permanentemente, pero creo que es una generalidad que no debemos hacer, pues sabemos ya con criterios muy ciertos que no todas las alcaidías y gobernaciones tienen esa actitud”.

“La ley tiene un fuerte componente territorial y su implementación es efectivamente en el territorio, por eso los mecanismos de seguimiento como la certificación permiten al gobierno nacional dónde están las falencias y fortalezas de la implementación de ley en territorio de acuerdo a la labor que realicen las entidades territoriales”, añadió Santamaría.

La Gobernación del Huila fue una de las mejor calificadas en la gestión con las más de 180 mil víctimas del conflicto que habitan este territorio.