Con emotivo mensaje, Juan Camilo Merlano le dijo adiós a Noticias Caracol tras 10 años

Con emotivo mensaje, Juan Camilo Merlano le dijo adiós a Noticias Caracol y Blu Radio tras 10 años informando a los colombianos sobre todos los acontecimientos de la política estadounidense desde Wasghinton.

Lo que sorprendió a millones de televidentes fue que Merlano confirmó la noticia en plena emisión -con la Casa Blanca de fondo-, en donde también presentó a su reemplazo y aseguró que la fuente queda en buenas manos.

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A través de su Instagram, Juan Camilo Merlano extendió un sentido mensaje de despedida a Blu Radio y Noticias Caracol, los dos medios a los cuales les dedicó gran parte de su vida tanto personal como laboral.

“Hoy, lleno de agradecimiento y mucha nostalgia, llega a su fin una etapa de mi vida en Caracol Televisión. Más de 10 años con esta compañía que me llenó de oportunidades y me ayudó a crecer de una manera que ni remotamente me imaginaba (…) A todos mis demás jefes, compañeros y directivos de Noticias Caracol y Blu Radio: gracias, un millón de gracias por ayudarme, guiarme, enseñarme, escucharme, aguantarme y, principalmente, por regalarme sonrisas”, expresó.



A su vez, les dio gracias a Juan Roberto Vargas y Néstor Morales por el apoyo durante años y todo el aprendizaje que le dieron ambos con sus voces de mando que lo motivaron siempre a ser mejor cada día.

¿Quién reemplazará a Juan Camilo Merlano en Noticias Caracol?

La periodista María Camila Roa, también periodista de Noticias Caracol y Blu Radio, será le encargada de tomar esta importante fuente y le dio la bienvenida en plena emisión.

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“En mejores manos realmente no puede quedar, sino en las de María Camila Roa, que de hecho ya se ha familiarizado con los pasillos del Congreso que hemos recorrido ayer y hoy y que recorrerá en los próximos años en los Estados Unidos”, expresó Merlano.

Palabras que agradeció Roa y aseguró que “tiene un reto grande” en llenar el vacío que dejara su salida.