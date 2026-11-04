Empleo hasta 2030: estas son las habilidades que más buscarán las empresas, según expertos

El avance de la inteligencia artificial (IA) está cambiando la manera en que las empresas desarrollan sus actividades. Cada vez más organizaciones usan herramientas capaces de procesar información, automatizar tareas y hacer funciones que antes estaban a cargo de trabajadores. Esta transformación ha generado inquietud sobre el futuro de algunos empleos y las oportunidades que tendrán quienes no cuenten con conocimientos tecnológicos.

Sin embargo, los cambios en el mercado laboral no significan que todas las profesiones vayan a desaparecer. También se espera la creación de nuevos puestos de trabajo y una mayor necesidad de personas con capacidades para adaptarse a las herramientas digitales, resolver problemas y aprender constantemente.

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De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los trabajadores tendrán que prepararse para un mercado laboral en el que algunas habilidades perderán importancia, mientras que otras serán cada vez más solicitadas por las empresas.

Habilidades necesitarán los trabajadores para conseguir empleo de aquí a 2030

El informe Future of Jobs Report 2025, publicado por el Foro Económico Mundial, identificó las competencias que tendrán un mayor crecimiento en importancia entre 2025 y 2030.



En los primeros lugares aparecen la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos, seguidos por las redes, la ciberseguridad y la alfabetización tecnológica. Estas capacidades responden a la creciente incorporación de herramientas digitales en diferentes sectores de la economía.

A estas competencias se suman otras que no dependen exclusivamente de la tecnología. El pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y el aprendizaje permanente también tendrán un papel importante en las oportunidades laborales.

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De hecho, el pensamiento analítico continúa siendo la competencia básica más solicitada, siete de cada diez empresas encuestadas por el Foro Económico Mundial la consideran esencial para sus trabajadores.

59 de cada 100 trabajadores necesitarán capacitarse antes de 2030

Uno de los datos que más llama la atención del informe es la transformación que experimentarán las habilidades de los trabajadores. Según las estimaciones del organismo, en promedio, el 39 % de las competencias actuales podría cambiar o quedar obsoletas durante el período 2025-2030.

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Además, si la fuerza laboral mundial estuviera integrada por 100 personas, 59 necesitarían recibir formación antes de finalizar esta década para responder a las nuevas necesidades del mercado.

De ese grupo, 29 podrían fortalecer sus conocimientos para continuar en sus puestos actuales, mientras que 19 tendrían la posibilidad de capacitarse y pasar a otras funciones dentro de sus empresas. Sin embargo, se estima que 11 no recibirían la formación necesaria.

Esta situación representa un desafío tanto para los trabajadores como para las organizaciones. El 63 % de los empleadores encuestados identifica las brechas de habilidades como uno de los principales obstáculos para transformar sus negocios.

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Por esta razón, el 85 % de las empresas planea dar prioridad a la capacitación de sus trabajadores, mientras que el 70 % espera contratar personas que cuenten con nuevas competencias.

¿Qué empleos crecerán y cuáles podrían desaparecer?

La transformación tecnológica también tendrá efectos en los tipos de trabajo que necesitarán las empresas. El Foro Económico Mundial estima que, entre 2025 y 2030, los cambios estructurales del mercado laboral equivaldrán al 22 % de los empleos actuales.

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En ese período podrían crearse 170 millones de puestos de trabajo en el mundo, mientras que otros 92 millones desaparecerían. Esto representaría un crecimiento neto de 78 millones de empleos.

Entre las ocupaciones que tendrían mayor crecimiento en términos porcentuales están:



Especialistas en macrodatos.

Ingenieros de tecnología financiera.

Especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Desarrolladores de software y aplicaciones.

Especialistas en vehículos eléctricos y autónomos.

Ingenieros medioambientales.

Ingenieros de energías renovables.

Por otra parte, los puestos administrativos y de secretaría figuran entre los que tendrían mayores descensos en cifras absolutas. En esta categoría aparecen cajeros, asistentes administrativos, secretarios ejecutivos, empleados de introducción de datos y cajeros bancarios.

No obstante, el crecimiento del empleo no estará limitado a las profesiones tecnológicas. También se espera una mayor demanda de trabajadores agrícolas, conductores de reparto, trabajadores de la construcción, vendedores, profesionales de enfermería y docentes.

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La inteligencia artificial también cambiará la contratación

La incorporación de estas herramientas no solo modificará las tareas de los trabajadores, sino también las decisiones de las empresas al momento de contratar personal.

Según el informe, la mitad de los empleadores encuestados planea reorientar sus negocios como respuesta al avance de la inteligencia artificial. Además, dos tercios esperan contratar trabajadores que tengan conocimientos específicos en esta tecnología.

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Al mismo tiempo, el 40 % anticipa reducir su número de empleados en aquellas funciones en las que la IA pueda automatizar determinadas tareas.

Por eso, aprender a utilizar estas herramientas, comprender sus limitaciones y combinarlas con habilidades humanas puede convertirse en una ventaja al momento de buscar empleo.

¿Cómo empezar a prepararse para los nuevos empleos?

Para prepararse para los cambios del mercado laboral, una persona puede comenzar por identificar qué habilidades necesita fortalecer según su profesión y los empleos a los que aspira. Una buena alternativa es explorar cursos gratuitos o de bajo costo sobre inteligencia artificial, análisis de datos, herramientas digitales, programación y ciberseguridad, que permitan adquirir conocimientos útiles sin necesidad de iniciar una carrera universitaria.

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También es importante aprender a utilizar las nuevas tecnologías en actividades cotidianas. Por ejemplo, experimentar con herramientas de inteligencia artificial para organizar información, automatizar tareas o resolver problemas puede ayudar a comprender sus aplicaciones y limitaciones. Lo importante es no depender completamente de estas plataformas, sino desarrollar criterio para revisar y verificar sus resultados.

Por último, fortalecer habilidades como la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de adaptación puede marcar una diferencia en los procesos de selección. Mantenerse actualizado, practicar lo aprendido y estar dispuesto a asumir nuevas responsabilidades son pasos que pueden ayudar a mejorar las oportunidades de empleo.

