Artista colombiano recibirá una de las más altas condecoraciones de Japón: esta es su historia

El artista colombiano Alfonso Ariza Rubio recibirá este miércoles 4 de noviembre la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro y Plata, una de las mayores distinciones que concede el Gobierno de Japón a ciudadanos extranjeros por sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones y el intercambio cultural con ese país.

El reconocimiento destaca su trayectoria en la difusión de la pintura tradicional japonesa y la enseñanza de su cultura en Colombia. La ceremonia se llevará a cabo el 4 de noviembre de 2026 a las 4:00 de la tarde en el Centro del Japón de la Universidad de los Andes, en Bogotá, y será presidida por el embajador japonés, Shimizu Toru.

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La distinción había sido anunciada por la Embajada de Japón el pasado 29 de abril, como parte de las Condecoraciones de Primavera de 2026. Sin embargo, su entrega tendrá una coincidencia especial, pues Ariza nació el 4 de noviembre de 1960 y recibirá el homenaje el mismo día en que cumple 66 años.

De estudiar Biología en Colombia a especializarse en pintura japonesa

Aunque desde pequeño mostró interés por el dibujo y la pintura, Alfonso Ariza comenzó su formación universitaria en un campo totalmente diferente. Estudió Biología en la Universidad de los Andes, donde desarrolló un interés por la naturaleza que posteriormente se convertiría en uno de los elementos centrales de sus obras.



A los 30 años obtuvo una beca del Ministerio de Educación de Japón que le permitió viajar a Tokio para realizar una maestría en Cultura Tradicional Japonesa en la Universidad de Arte de Tama.

Durante su estancia aprendió el nihonga, una técnica de pintura tradicional japonesa que utiliza materiales naturales, entre ellos pigmentos elaborados a partir de minerales pulverizados. Su formación estuvo acompañada por el reconocido pintor japonés Matazō Kayama, una de las figuras más destacadas de esta corriente artística.

Alfonso Ariza. Foto: tomada de redes sociales.

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Con el paso de los años, Ariza comenzó a incorporar estos conocimientos a sus representaciones de paisajes colombianos, combinando procedimientos de la pintura occidental con materiales y técnicas aprendidas en Japón.

Su trabajo también se extendió a la enseñanza y al intercambio académico entre los dos países. En septiembre de 2022 el artista recibió una distinción del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón por sus contribuciones a la difusión de la cultura japonesa.

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Alfonso Ariza también inaugurará una exposición en Bogotá

La condecoración coincidirá con la apertura de 'Entre bosques, montañas y senderos de luz: Rayos de oro y plata', una exposición que reúne obras de diferentes momentos de la trayectoria del artista colombiano.

La muestra presenta paisajes inspirados en sus viajes por Colombia, Japón, India y Nepal, con representaciones de cordilleras, selvas tropicales y páramos. Algunas de las pinturas combinan el óleo con pigmentos obtenidos de minerales como la malaquita y el lapislázuli, utilizados en la tradición del nihonga.

La exposición estará disponible en el Centro del Japón y la Sala Luis Caballero de la Universidad de los Andes, con entrada libre para el público.

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Su inauguración está programada para este miércoles 4 de noviembre a las 5:30 de la tarde y permanecerá abierta hasta el 5 de febrero de 2027, aunque tendrá un receso entre el 18 de diciembre y el 11 de enero.

La muestra permitirá conocer parte de la obra con la que Ariza ha construido durante décadas un vínculo artístico entre Colombia y Japón, trayectoria que ahora será reconocida oficialmente por el Gobierno japonés