Insólito momento en un bautizo: mamá del bebé se confundió y terminó besando al sacerdote

Una ceremonia de bautizo terminó convirtiéndose en una escena inesperada que provocó risas entre los asistentes y miles de reacciones en redes sociales. Una madre de familia protagonizó un curioso momento al confundir al sacerdote que dirigía el ritual religioso con su propio hijo y darle un beso frente a todos los presentes.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde los usuarios no tardaron en compartir la grabación y comentar lo sucedido. Lo que debía ser un momento solemne y especial para la familia terminó con una equivocación que tomó por sorpresa tanto al religioso como a quienes acompañaban la ceremonia.

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Según se observa en las imágenes, la mujer participaba en el protocolo del bautizo de su pequeño y seguía las indicaciones del sacerdote. Sin embargo, en medio del desarrollo de la celebración, llegó un momento en el que debía acercarse a su hijo para darle una muestra de cariño.

Fue entonces cuando ocurrió la confusión. Al parecer, la madre no prestó suficiente atención a las instrucciones y se dirigió hacia el sacerdote, a quien terminó dándole un beso en la mejilla, como si se tratara del niño que estaba siendo bautizado.



La situación llamó la atención de los asistentes, que presenciaron en primera fila el inesperado gesto. La grabación muestra cómo un instante habitual dentro de una ceremonia religiosa se transforma en una anécdota difícil de olvidar para los familiares.

La grabación se difundió rápidamente en redes sociales, donde los usuarios destacaron lo insólito de la situación. Entre las reacciones predominó el humor, pues la equivocación tomó por sorpresa a todos y convirtió una ceremonia familiar en un episodio que terminó siendo compartido por miles de personas.