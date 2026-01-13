Organización colombiana recibió premio a la Innovación Social Colectiva del Foro Económico Mundial

Movilizatorio, una organización nacida en Colombia y con alcance global, acaba de recibir uno de los reconocimientos más importantes del mundo en materia de innovación social. La iniciativa fue galardonada con el Schwab Foundation Social Innovation Awards 2026, en alianza con el Foro Económico Mundial, un premio que será entregado oficialmente el próximo 20 de enero en Davos, Suiza .

El reconocimiento no solo pone en el radar internacional el trabajo colectivo que se gesta desde el país, sino que confirma que las metodologías impulsadas desde el Sur Global están marcando la agenda en temas como clima, democracia y participación ciudadana. Movilizatorio fue la única organización colombiana ganadora en esta categoría y la primera del país en recibir este galardón .



Movilizatorio obtiene premio internacional en el Foro Económico Mundial

El premio reconoce casi una década de trabajo de Movilizatorio, organización fundada y liderada por mujeres. Desde la Schwab Foundation se destacó que la iniciativa “ha utilizado la tecnología para empoderar a más de 150.000 líderes ciudadanos que, de otro modo, se enfrentarían a una exclusión sistémica de la participación cívica y la toma de decisiones” .

Para Juliana Uribe Villegas, fundadora y CEO de Movilizatorio, este logro reafirma el sentido de su apuesta colectiva: “Creemos en el poder de unir esfuerzos y actuar para cambiar el mundo. Este reconocimiento de la Schwab Foundation y el Foro Económico Mundial nos motiva a seguir construyendo alianzas por el clima, la democracia, la paz y la educación digital a nivel global” .

Movilizatorio, organización colombiana Suministrado

El Funeral de los Combustibles Fósiles, una acción que dio de que hablar

Uno de los hitos que más pesó en la decisión del jurado fue el impacto del Funeral de los Combustibles Fósiles, una acción simbólica realizada durante la Marcha Mundial por el Clima en la COP de Brasil. Según explicó Lina Torres, cofundadora de Movilizatorio, “la movilización reunió a 70.000 personas de comunidades indígenas y locales, convirtiéndose en una de las imágenes más potentes de la cumbre climática” .

Esta acción tuvo lugar en un contexto especialmente complejo para la agenda ambiental global. “En un contexto marcado por la presencia récord de más de 1.600 lobistas de combustibles fósiles dentro de la cumbre, este acto devolvió poder y visibilidad a comunidades que históricamente han sido silenciadas”, señaló Torres .



Una organización colombiana con impacto global

Hoy, Movilizatorio cuenta con más de 70 profesionales en América Latina y África y lidera proyectos en países como Colombia, México, Chile y Sudáfrica. Para Mariana Díaz Kraus, cofundadora de la organización, “lo que comenzó en Colombia como una iniciativa pequeña, hoy es una organización que lidera proyectos globales, abordando algunos de los desafíos más urgentes de la acción colectiva en el mundo contemporáneo” .

El reconocimiento en Davos valida un camino construido desde la colaboración y confirma que la acción colectiva sigue siendo una herramienta clave para enfrentar los grandes retos globales.