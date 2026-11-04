Murió el hombre que se hizo viral por tener una relación con el esposo de su propia hija

Una mujer descubrió que su esposo le era infiel con una persona que jamás imaginó: su propio padre. La historia generó una enorme polémica en redes sociales, luego de que decidiera publicar las conversaciones, fotografías y otras pruebas de la relación sentimental que mantenían los dos hombres. Ahora, uno de los protagonistas de aquel escándalo murió a los 48 años.

El hombre falleció después de sufrir un grave accidente de tránsito que lo mantuvo hospitalizado durante 22 días. El siniestro ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando se movilizaba como pasajero en la parte trasera de un mototaxi que chocó por causas que todavía son materia de investigación.

Publicidad

El conductor del vehículo también resultó herido, aunque presentó lesiones leves y fue trasladado a un centro médico privado. Por su parte, el hombre recibió atención de una unidad de soporte avanzado del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y posteriormente fue llevado a una Unidad de Pronta Atención.

Murió Edielson Alexandre Oliveira. Foto: Redes sociales

Debido a la gravedad de su estado de salud, tuvo que ser remitido al Hospital Santa Casa, donde permaneció bajo atención médica. Los reportes indican que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, acompañado de un hematoma subdural, contusiones y hemorragias. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, no consiguió recuperarse de las lesiones.



En las verificaciones realizadas después del accidente, las autoridades encontraron que la motocicleta involucrada tenía la matrícula vencida desde 2024 y que el conductor contaba con una licencia de conducción caducada hacía más de 30 días.

La historia de infidelidad que se convirtió en un fenómeno viral

El escándalo que llevó al hombre a ser conocido internacionalmente tuvo como protagonista a su hija, Camila Oliveira, quien descubrió que su esposo, Juninho Virgilio, mantenía una relación sentimental con su propio padre.

MURIÓ EDIELSON OLIVEIRA TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BRASIL



El brasileño Edielson Alexandre Oliveira, de 48 años, murió tras permanecer internado durante 22 días por un grave accidente de tránsito. Se había vuelto viral en 2023, cuando su hija reveló que mantenía un romance… pic.twitter.com/4d2D04WfhI — Montevideo Portal (@portalmvd) November 2, 2026

Publicidad

La mujer encontró en el teléfono celular de este último conversaciones y fotografías comprometedoras entre los dos hombres. En los chats intercambiaban mensajes afectuosos y se declaraban su amor. También encontró imágenes en las que aparecían juntos después de salir de un hotel.

Tras descubrir la infidelidad, Camila decidió contar lo sucedido en Facebook. Allí publicó parte de las pruebas y relató cómo se enteró de que su esposo sostenía una relación con su progenitor. La historia se difundió rápidamente y provocó miles de reacciones por la particularidad del vínculo que involucraba a los integrantes de su familia.

Publicidad

La indignación de la mujer también se trasladó a otras acciones que terminaron aumentando la repercusión del caso. En medio de la polémica, incendió el automóvil de su esposo y compartió un video del momento en internet.

Además, imprimió algunas de las conversaciones que había encontrado y pegó los mensajes en diferentes puntos de la ciudad, exponiendo públicamente la relación entre ambos hombres.

El caso fue reseñado por diferentes medios de comunicación y se convirtió en una de las historias virales más comentadas de ese momento. Casi tres años después, el fallecimiento de uno de sus protagonistas vuelve a poner bajo la atención pública aquella polémica familiar.