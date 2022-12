¿Con la mano o con tenedor? Tips de etiqueta para comer

Las ‘entaconadas’ dieron una lista de cinco comidas que tienen ciertas formas de comerse.

En primer lugar, el pollo, según Alexandra Pumarejo, se puede comer con las manos si es frito o si se está comiendo en un escenario familiar. Por lo contrario, se debe comer con tenedor y chuchillo si es horneado, asado o tienen salsas. Algo que nunca se debe hacer es chuparse los dedos en público.

Las papas fritas se deben comer con la mano cuando vienen servidas con otras comidas que también van con la mano y viceversa. Si se van a comer con la mano, las salsas se deben poner en un rincón del plato para ir "untando papa por papa".

La pizza se come normalmente con la mano sin hacer demasiado reguero o si no tiene muchos ingredientes por encima. No debe coger los ingredientes que se le caen con la mano sino con un tenedor.

Por otro lado, los camarones o langostinos se comen con la mano si vienen con la cola y la salsa está servida aparte y se comen con cubiertos, si hacen parte de un cóctel.

Por último, las aceitunas se pueden comer con la mano si son servidas solas como picadas o como antipasto y la semilla se puede remover directamente con la mano. Cuando hacen parte de una ensalada u otro plato, se las debe comer con un tenedor.

