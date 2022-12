Conozca los secretos y excentricidades de Adolf Hitler

Blu Radio hablando sobre los secretos de Hitler y sus problemas mentales.

“Hitler era neurótico, no era normal. Hasta dónde era un enfermo mental, no lo sé. Pero realmente él, desde niño, comenzó a considerarse un artista; durante 2 oportunidades hizo ensayos a ver si en la Academia de Viena lo recibían, no era una persona muy profunda en sus juicios pero sí constante y tenía carisma”, afirma.

En el texto, Pinzón revela que un médico citó a Hitler en una ocasión y le dijo que era una persona predestinada a grandes cosas si se lo proponía; ese hecho lo influyó notoriamente.

“Hitler no tuvo sino 4 tesis a lo largo de su vida y nunca las cambió. La primera era la supremacía de la raza aria; otra, la expansión de Alemania. La tercera era la importancia de las obras públicas y la cuarta: arrasar con la raza judía destructora de cultura, a que culpaba además de haber pactado en nombre de Alemania el tratado de Versalles”.

Añade que el hecho que desencadenó definitivamente el odio de Hitler hacia el pueblo judío fue el haberse encontrado una revista con textos antisemitas que lo inspiraron para llevar a cabo el holocausto.