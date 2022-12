Consejo de Estado considera inconveniente la reforma al equilibrio de poderes

El Consejo de Estado aseguró que es inconveniente la actual reforma de poderes a considerar que hay un proceso electoral y un proceso de paz de por medio.



El magistrado Marco Antonio Velilla, vocero del Consejo de Estado, dijo que el Gobierno fue advertido que la iniciativa se puede anular en la Corte por sustituir la Constitución. Lea también: Comisión de Aforados no será escogida por el presidente de la República



El alto tribunal se mostró en contra que el Gobierno tenga un lugar en los temas de la administración de la Rama Judicial y la inhabilidad de 5 años en el momento en el que los magistrados dejen su cargo.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ministro del Interior aseguró que "el ausentismo es un cáncer que carcome la credibilidad del Congreso", el alto funcionario hizo un llamado a la disciplina, pues hoy no se pudo debatir el equilibrio de poderes por falta de quórum.



-Este jueves fue citada ante la Comisión de Acusación la exesposa del magistrado Mauricio González para que rinda su versión libre dentro del escándalo de Fidupetrol.



-Autoridades de Antioquia aseguraron que en el departamento sigue siendo preocupante el alto número de casos de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delincuenciales. Ya está en marcha una estrategia para individualizar a los responsables.



-En video quedó registrado el momento en el que se revela la forma en que se escapó el juez Abelardo Tercero Andrade de Barranquilla, buscado por ordenar la libertad del exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.



-El gremio de empresarios en Venezuela rechazó la nueva amenaza por parte del presidente Nicolás Maduro en la que asegura que no les dará más dólares.