¿Cuánto debe durar el sexo para satisfacer a una mujer?

Un estudio realizado a mujeres, arrojó resultados interesantes sobre lo que realmente debe durar el sexo para satisfacer a una mujer y cuáles son los fetiches que prefieren en la intimidad.

El canal Newsletter publicó las conclusiones del mayor estudio realizado por investigadores holandeses y que fue difundido en el 'Journal of Sexual Medicine' que indaga en ¿Cuánto es "lo normal"?

Los investigadores contaron con 500 parejas y les pidieron que pusieran el cronómetro desde el momento en que el pene se introducía en la vagina y que lo finalizaran cuando salía finalmente de ella.

Los tiempos variaron entre 33 segundos hasta llegar a los 44 minutos, demostrando que no existe un tiempo normal de duración del coito. La media arrojó que son 5,4 minutos el tiempo estándar de duración en parejas heterosexuales.

¿Qué dicen las mujeres?

La periodista Bridget Phetasy de Melmagazine , encuestó a varias mujeres sobre ¿cuánto tiempo es demasiado para durar en el coito? A la pregunta, dos mujeres solteras respondieron que debería durar “tres horas”, sin embargo, la periodista concluye que esto solo lo diría una persona que no tiene relaciones sexuales con frecuencia.

Las 40 mujeres encuestadas respondieron cosas como: "Si tengo relaciones sexuales durante más de 35 minutos, me aburro", "No hay duración de tiempo para eso. El coito debe durar menos de 10 minutos", "Unos 22 minutos", "Cualquier cosa que pase más de los 30 minutos comienza a llegar al punto de 'vete ya", "Cinco minutos y medio de sexo real" y "Menos de 20 minutos, si es más me canso".

El estudio concluye que en promedio el sexo ideal para las mujeres debe durar un promedio entre 10 y 30 minutos, mientras que para los hombres 7 minutos son suficientes.

Sin embargo, la advertencia más importante hace alusión a la fase previa al sexo que tiene un papel vital en la intimidad.